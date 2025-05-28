США впервые за долгое время участвуют в форуме под эгидой Совбеза РФ

Впервые за несколько лет представители Соединенных Штатов приняли участие в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит под эгидой Совета безопасности России. Форум стартовал в Национальном центре «Россия» 27 мая 2025 года.
«В 13-й Международной встрече <...> впервые за несколько лет принимают участие официальные лица из США», — пишет «Коммерсант». Форум собрал делегации из 125 стран, включая страны Глобального Юга, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также представителей 14 международных организаций.
Американскую делегацию представляют советник по политическим и экономическим вопросам посольства США в Москве Эрик Джордан и второй секретарь Джереми Вентузо. На пленарной сессии их присутствие отмечено табличками и большим флагом США.
В центре обсуждения — вопросы формирования новой архитектуры глобальной безопасности. Открывая встречу, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва выступает за равную и неделимую безопасность: каждое государство должно иметь гарантии собственной безопасности, не ущемляя интересы других стран. Форум проходит под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.
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