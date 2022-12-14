14 декабря 2022

Глава Тюменской области попал в санкционный список минфина США

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Мы вместе. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в три санкционных списка Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

«Следующие лица были добавлены в список специально обозначенных граждан: Александр Моор», — говорится в документе. На сайте также указана дата и место рождения Моора и его ИНН.

Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании и Канады. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в этой стране при их наличии.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства. «Следующие лица были добавлены в список специально обозначенных граждан: Александр Моор», — говорится в документе. На сайте также указана дата и место рождения Моора и его ИНН. Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании и Канады. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в этой стране при их наличии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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