Глава Тюменской области попал в санкционный список минфина США

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в три санкционных списка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

«Следующие лица были добавлены в список специально обозначенных граждан: Александр Моор», — говорится в документе. На сайте также указана дата и место рождения Моора и его ИНН.

Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании и Канады. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в этой стране при их наличии.