Глава Тюменской области попал в санкционный список минфина США

Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в три санкционных списка
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Губернатор Тюменской области Александр Моор попал в санкционный список министерства финансов США. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.
«Следующие лица были добавлены в список специально обозначенных граждан: Александр Моор», — говорится в документе. На сайте также указана дата и место рождения Моора и его ИНН.
Ранее URA.RU писало, что тюменский губернатор попал под санкции Великобритании и Канады. Они подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и заморозку активов в этой стране при их наличии.
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