15 декабря 2022

SuperJob: челябинские женщины дарят более дешевые подарки, чем мужчины

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В среднем челябинцы готовы потратить на новогодние презенты 12 тысяч 500 рублей Фото:

В Челябинской области подарки на Новый год чаще делают женщины, однако тратят на них меньше, чем мужчины. Средний чек на новогодние презенты в этом году в регионе составляет 12 тысяч 500 рублей.

«Мужчины тратят на новогодние поздравления почти в полтора раза больше, чем женщины. Челябинцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 12 тысяч 500 рублей. При этом почти во всех мегаполисах страны в этом году на подарки потратят меньше, чем в 2021 году», — делится своим исследованием SuperJob.

Подарки родственникам, коллегам, друзьям, а также себе чаще делают женщины. А мужчины чаще одаривают свою вторую половину.

Покупать подарки разным адресатам свойственно молодежи до 24 лет. В целом по стране среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей средняя сумма составляет 9 тысяч 800 рублей, а среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей — 15 тысяч 300 рублей.

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В Челябинской области подарки на Новый год чаще делают женщины, однако тратят на них меньше, чем мужчины. Средний чек на новогодние презенты в этом году в регионе составляет 12 тысяч 500 рублей. «Мужчины тратят на новогодние поздравления почти в полтора раза больше, чем женщины. Челябинцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 12 тысяч 500 рублей. При этом почти во всех мегаполисах страны в этом году на подарки потратят меньше, чем в 2021 году», — делится своим исследованием SuperJob. Подарки родственникам, коллегам, друзьям, а также себе чаще делают женщины. А мужчины чаще одаривают свою вторую половину. Покупать подарки разным адресатам свойственно молодежи до 24 лет. В целом по стране среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей средняя сумма составляет 9 тысяч 800 рублей, а среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей — 15 тысяч 300 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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