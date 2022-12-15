SuperJob: челябинские женщины дарят более дешевые подарки, чем мужчины

В среднем челябинцы готовы потратить на новогодние презенты 12 тысяч 500 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области подарки на Новый год чаще делают женщины, однако тратят на них меньше, чем мужчины. Средний чек на новогодние презенты в этом году в регионе составляет 12 тысяч 500 рублей.

«Мужчины тратят на новогодние поздравления почти в полтора раза больше, чем женщины. Челябинцы в этом году на новогодние подарки готовы потратить 12 тысяч 500 рублей. При этом почти во всех мегаполисах страны в этом году на подарки потратят меньше, чем в 2021 году», — делится своим исследованием SuperJob.

Подарки родственникам, коллегам, друзьям, а также себе чаще делают женщины. А мужчины чаще одаривают свою вторую половину.

Покупать подарки разным адресатам свойственно молодежи до 24 лет. В целом по стране среди респондентов с доходом до 30 тысяч рублей средняя сумма составляет 9 тысяч 800 рублей, а среди опрошенных с доходом свыше 80 тысяч рублей — 15 тысяч 300 рублей.