Белый дом: момент для мирных переговоров по Украине еще не наступил

16 декабря 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

США планируют подвести Украину к мирным переговорам в выгодном позиции, заявил Джейк Салливан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме считают, что время для начала мирных переговоров на Украине еще не наступило. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Момент для переговоров сейчас еще не настал», — сказано в заявлении Салливана на сайте университета Карнеги. Советник добавил, что власти США планируют через оказание военной помощи подвести Украину к началу мирных переговоров в максимально выгодном положении. Ранее Белый дом отказался подтверждать информацию о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американские СМИ передавали информацию, что власти США подталкивают Украину к территориальным уступкам для начала мирных переговоров с Россией, передает «Национальная служба новостей». Одним из тех решений, которые помогут поставить Украину в более выгодное положение, по мнению западных стран, является поставка украинской армии современных истребителей, сообщает телеканал 360.

В Белом доме считают, что время для начала мирных переговоров на Украине еще не наступило. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Момент для переговоров сейчас еще не настал», — сказано в заявлении Салливана на сайте университета Карнеги. Советник добавил, что власти США планируют через оказание военной помощи подвести Украину к началу мирных переговоров в максимально выгодном положении. Ранее Белый дом отказался подтверждать информацию о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американские СМИ передавали информацию, что власти США подталкивают Украину к территориальным уступкам для начала мирных переговоров с Россией, передает «Национальная служба новостей». Одним из тех решений, которые помогут поставить Украину в более выгодное положение, по мнению западных стран, является поставка украинской армии современных истребителей, сообщает телеканал 360.