Великобритания поставила Украине высокоточные ракеты Brimstone 2

Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2. Об этом сообщило минобороны Британии.
«В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone 2», — написало ведомство в Twitter. Данная помощь, считают британские власти, сыграет решающее значение в конфликте с Россией.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США, Великобритания и другие страны Запада активно помогают Киеву в борьбе с РФ. Они не только выделяют украинской стороне финансы и вооружение, но и вводят антироссийские санкции.
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Великобритания передала Украине новую партию высокоточных ракет Brimstone 2. Об этом сообщило минобороны Британии. «В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокоточные ракеты Brimstone 2», — написало ведомство в Twitter. Данная помощь, считают британские власти, сыграет решающее значение в конфликте с Россией. Ранее сообщалось, что королевские пехотинцы Великобритании прибыли на Украину для секретных миссий. Премьер-министр Британии Риши Сунак распорядился провести аудит военной помощи Украине с целью узнать, как Киев распоряжается выделенными средствами. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. США, Великобритания и другие страны Запада активно помогают Киеву в борьбе с РФ. Они не только выделяют украинской стороне финансы и вооружение, но и вводят антироссийские санкции.