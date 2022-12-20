Предвыборный проект мэрии обернулся конфликтом во власти Екатеринбурга

Владимир Крицкий в последний момент передумал выступать на заседании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Создание двух новых ТОСов (территориальных общественных самоуправлений) в Екатеринбурге, которое приписывают политическому блоку мэрии, спровоцировало конфликт во власти, едва не вылившийся в публичный скандал на заседании гордумы 20 декабря. По данным URA.RU, депутат, гендиректор «ЛСР. Недвижимость-Урал» Владимир Крицкий в кулуарах выступал категорически против появления ТОС «Мичуринский», а глава Академического района Николай Смирнягин — против ТОС «Широкая речка».

Главными инициаторами создания ТОСов называют вице-мэра по политике Сергея Плахотина (сам он это, впрочем, категорически отрицает) и его спецпорученца Егора Некрасова. «С начала осени по их инициативе создано порядка десяти ТОСов, с двумя новыми получается 12. Это делается специально перед выборами в гордуму. Каждый ТОС воспринимается как потенциальная сетка активистов под различные проекты», — объяснил знакомый депутат. При этом другой собеседник заверил, что за ТОС «Мичуринский» и ТОС «Широкая речка» стоят некие другие интересанты.

«Компания Крицкого застраивает [микрорайон] Мичуринский, никакие ТОСы ей там вообще не нужны. То же самое с Академическим, где район контролируют „Ренова“ и ее управляющая компания „Академический“. Крицкий грозился, что будет выступать на заседании (в итоге этого не произошло — прим. URA.RU), а Смирнягин просто дал понять, что ему такой подход с ТОСами не нравится», — добавил первый источник.

По какой причине сорвалось выступление Крицкого на заседании думы, сам депутат корреспонденту раскрывать не стал. Смирнягин же не подтвердил, но и не опроверг наличие противоречий. Известно, что союзником Смирнягина и Крицкого в вопросе ТОСов является депутат Александр Колесников, директор управляющей компании «РЭМП Железнодорожного района».

Но разногласия существуют и внутри самой мэрии. Демонстрацией стало голосование по другому вопросу. Депутат от КПРФ Руслан Камалетдинов предложил заполнить правовой пробел и разрешить группам активных горожан расширять границы ТОСов или, наоборот, сужать их. По мнению Камалетдинова, инициативная группа должна состоять как минимум из трети жителей территории, на которой действует ТОС, не младше 16 лет. «Юристы, выступающие против размножения ТОСов, посоветовали [мэру Алексею] Орлову установить более жесткий барьер — две трети. Но предложение не прошло — в результате аппаратной интриги», — поделился источник.

Выборы в гордуму Екатеринбурга намечены на сентябрь 2023 года. По их итогам Орлов намерен полностью подчинить себе представительный орган (нынешний созыв достался ему от предыдущего мэра).