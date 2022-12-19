19 декабря 2022

Курганского бойца наградили медалью Суворова за участие в зоне СВО. Фото

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Жителю Курганской области вручили медаль Суворова за участие в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жителя Курганской области Роману Сулейманову, который участвовал в зоне спецоперации на Украине, вручили медаль Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные в бою. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко.

«Нашему парню, Роману Сулейманову, вернувшемуся после участия в боевых действиях в зоне СВО, вручили Медаль Суворова — государственную награду РФ. С очень искренним чувством поздравил его, мы гордимся такими земляками!», — написал в посте Алексей Снежко. Награду бойцу вручил военком по Шумихинскому и Альменевскому округам Кайрат Абеуов. В награждении приняли участие дедушка и бабушка военного.

Военнослужащий Роман Сулейманов вернулся в Курганскую область по ранению. Сейчас боец проходит реабилитацию и заочно учится в техникуме на автомеханика.

Ранее URA.RU писало, что сотрудников оборонного предприятия Кургана наградили за участие в зоне боевых действий на Украине. Курганского разведчика наградили орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную в Донбассе. До этого сообщалось о том, что Путин наградил курганца за спасение раненых бойцов в ходе СВО.

Жителю Курганской области Роману Сулейманову вручили медаль Суворова за участие в зоне СВО
Фото:
В награждении приняли участие дедушка и бабушка военнослужащего
Фото:

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Жителя Курганской области Роману Сулейманову, который участвовал в зоне спецоперации на Украине, вручили медаль Суворова за личное мужество и отвагу, проявленные в бою. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко. «Нашему парню, Роману Сулейманову, вернувшемуся после участия в боевых действиях в зоне СВО, вручили Медаль Суворова — государственную награду РФ. С очень искренним чувством поздравил его, мы гордимся такими земляками!», — написал в посте Алексей Снежко. Награду бойцу вручил военком по Шумихинскому и Альменевскому округам Кайрат Абеуов. В награждении приняли участие дедушка и бабушка военного. Военнослужащий Роман Сулейманов вернулся в Курганскую область по ранению. Сейчас боец проходит реабилитацию и заочно учится в техникуме на автомеханика. Ранее URA.RU писало, что сотрудников оборонного предприятия Кургана наградили за участие в зоне боевых действий на Украине. Курганского разведчика наградили орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленную в Донбассе. До этого сообщалось о том, что Путин наградил курганца за спасение раненых бойцов в ходе СВО.
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