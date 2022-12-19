19 декабря 2022

Челябинские медики будут тестировать жителей на вирус гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень заболеваемости свиным гриппом в регионе вырос до 89% Фото:
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Свиной грипп — 2022

В медучреждениях Челябинской области будут лабораторно тестировать жителей на наличие и происхождение вируса гриппа в рамках ОМС. Об этом URA.RU сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

«Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит быстро поставить диагноз, своевременно начать специфическую терапию для снижения риска развития осложнений», — отмечают в ведомстве.

Замминистра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова отмечает, что проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в регионе осуществляется на базе 21 лаборатории. Решение о необходимости экспресс-тестирования на грипп принимает врач или фельдшер при наличии тяжелого течения респираторного заболевания.

Уровень заболеваемости свиным гриппом в регионе вырос до 89% от общего числа заболевших гриппом. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается в регионе как эпидемическая. Оперштаб 14 декабря принял решение о задействовании комплексного плана по борьбе с гриппом и другими ОРВИ.

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В медучреждениях Челябинской области будут лабораторно тестировать жителей на наличие и происхождение вируса гриппа в рамках ОМС. Об этом URA.RU сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального минздрава. «Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит быстро поставить диагноз, своевременно начать специфическую терапию для снижения риска развития осложнений», — отмечают в ведомстве. Замминистра здравоохранения Челябинской области Наталья Шеломова отмечает, что проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в регионе осуществляется на базе 21 лаборатории. Решение о необходимости экспресс-тестирования на грипп принимает врач или фельдшер при наличии тяжелого течения респираторного заболевания. Уровень заболеваемости свиным гриппом в регионе вырос до 89% от общего числа заболевших гриппом. Ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом оценивается в регионе как эпидемическая. Оперштаб 14 декабря принял решение о задействовании комплексного плана по борьбе с гриппом и другими ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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