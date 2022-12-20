В Перми появилась новая молодежная банда, нападающая на горожан

Группа пермяков нападает в логу на горожан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми орудует молодежная банда, члены которой избивают горожан. Сообщение о нападениях появилось в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В логу между Ераничами и Крохалевкой орудуют, так называемые, „спортики“. Они ловят и избивают наркоманов, которые раскидывают закладки в этом логу», — пишет пермяк в социальной сети.

По словам того же автора поста, члены банды избивают всех подряд. Так, 19 декабря от их рук пострадал курьер из доставки еды и еще один прохожий. При этом у курьера пострадал глаз, он собирался обратиться к врачам за помощью. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.