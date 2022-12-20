В Перми появилась новая молодежная банда, нападающая на горожан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, зима, ученики, подростки, школьники, мальчики, зимние каникулы
Группа пермяков нападает в логу на горожан Фото:

В Перми орудует молодежная банда, члены которой избивают горожан. Сообщение о нападениях появилось в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«В логу между Ераничами и Крохалевкой орудуют, так называемые, „спортики“. Они ловят и избивают наркоманов, которые раскидывают закладки в этом логу», — пишет пермяк в социальной сети.

По словам того же автора поста, члены банды избивают всех подряд. Так, 19 декабря от их рук пострадал курьер из доставки еды и еще один прохожий. При этом у курьера пострадал глаз, он собирался обратиться к врачам за помощью. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.

В Перми орудует молодежная банда, члены которой избивают горожан. Сообщение о нападениях появилось в сообществе «ЧП Пермь/Новости» в соцсети «ВКонтакте». «В логу между Ераничами и Крохалевкой орудуют, так называемые, „спортики“. Они ловят и избивают наркоманов, которые раскидывают закладки в этом логу», — пишет пермяк в социальной сети. По словам того же автора поста, члены банды избивают всех подряд. Так, 19 декабря от их рук пострадал курьер из доставки еды и еще один прохожий. При этом у курьера пострадал глаз, он собирался обратиться к врачам за помощью. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...