Пермская морячка отсудила у ПФР положенную пенсию

ПФР отказало в назначении пенсии пермячке из-за небольшого стажа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми вернула себе через суд право на досрочную пенсию, в которой ей отказали в Пенсионном фонде. Женщина работала в тяжелых условиях в судоходстве и могла претендовать на пособие, однако в ПФР из стажа пермячки вычли несколько периодов работы. Из-за этого истец лишилась права на особые условия получения пособия, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми.

«Суд решил: Исковые требования ФИО — удовлетворить частично. Обязать отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю включить в специальный стаж ФИО, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периоды работы. Обязать назначить ФИО досрочную страховую пенсию по старости», — говорится в решении.

Общий страховой стаж пермячки составляет 25 лет и 8 месяцев. Специальный стаж, когда пермячка обучалась в речном училище и работала на судне — 8 лет и 3 месяца. В ПФР не включили в стаж периоды работы истца мотористом-рулевым на двух теплоходах, матросом и поваром на нескольких земснарядах. В суде доказательства факта работы женщины приняли во внимание и постановили включить периоды в ее стаж.