22 декабря 2022

Пермский край продал в Таджикистан товаров на миллионы долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Почти 40 предприятий Пермского края поставляют продукцию в Таджикистан Фото:

За девять месяцев 2022 года между Пермским краем и республикой Таджикистан товарооборот составил более 11,3 млн долларов, при этом большая часть — 11 млн долларов — составила доля экспорта. Об итогах рабочей встречи губернатора Дмитрия Махонина с генконсулом Республики Таджикистан Темуром Рахимовым URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

«За последние девять месяцев оборот между Прикамьем и Республикой Таджикистан составил более 11,3 млн долларов, при этом объем экспорта — свыше 11 млн долларов. Порядка 40 предприятий Пермского края традиционного поставляют стране-партнеру калийные удобрения, продукцию для машиностроительной и нефтехимической отраслей», — передает пресс-служба слова Махонина.

Торгово-экономическое сотрудничество и отношения в сфере промышленности и образования стороны обсуждали в Уфе. Махонин также предложил рассмотреть возможность сотрудничества в реализации проекта по строительству студенческого кампуса в Перми для будущих студентов Таджикистана, желающих переехать в Пермский край.

Ранее URA.RU рассказывало об иностранных жителях Прикамья. Лидерами неизменно остались граждане Таджикистана и Узбекистана.

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За девять месяцев 2022 года между Пермским краем и республикой Таджикистан товарооборот составил более 11,3 млн долларов, при этом большая часть — 11 млн долларов — составила доля экспорта. Об итогах рабочей встречи губернатора Дмитрия Махонина с генконсулом Республики Таджикистан Темуром Рахимовым URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «За последние девять месяцев оборот между Прикамьем и Республикой Таджикистан составил более 11,3 млн долларов, при этом объем экспорта — свыше 11 млн долларов. Порядка 40 предприятий Пермского края традиционного поставляют стране-партнеру калийные удобрения, продукцию для машиностроительной и нефтехимической отраслей», — передает пресс-служба слова Махонина. Торгово-экономическое сотрудничество и отношения в сфере промышленности и образования стороны обсуждали в Уфе. Махонин также предложил рассмотреть возможность сотрудничества в реализации проекта по строительству студенческого кампуса в Перми для будущих студентов Таджикистана, желающих переехать в Пермский край. Ранее URA.RU рассказывало об иностранных жителях Прикамья. Лидерами неизменно остались граждане Таджикистана и Узбекистана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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