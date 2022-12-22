Пермский край продал в Таджикистан товаров на миллионы долларов

23 декабря 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Почти 40 предприятий Пермского края поставляют продукцию в Таджикистан Фото: Анна Майорова © URA.RU За девять месяцев 2022 года между Пермским краем и республикой Таджикистан товарооборот составил более 11,3 млн долларов, при этом большая часть — 11 млн долларов — составила доля экспорта. Об итогах рабочей встречи губернатора Дмитрия Махонина с генконсулом Республики Таджикистан Темуром Рахимовым URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «За последние девять месяцев оборот между Прикамьем и Республикой Таджикистан составил более 11,3 млн долларов, при этом объем экспорта — свыше 11 млн долларов. Порядка 40 предприятий Пермского края традиционного поставляют стране-партнеру калийные удобрения, продукцию для машиностроительной и нефтехимической отраслей», — передает пресс-служба слова Махонина. Торгово-экономическое сотрудничество и отношения в сфере промышленности и образования стороны обсуждали в Уфе. Махонин также предложил рассмотреть возможность сотрудничества в реализации проекта по строительству студенческого кампуса в Перми для будущих студентов Таджикистана, желающих переехать в Пермский край. Ранее URA.RU рассказывало об иностранных жителях Прикамья. Лидерами неизменно остались граждане Таджикистана и Узбекистана.

За девять месяцев 2022 года между Пермским краем и республикой Таджикистан товарооборот составил более 11,3 млн долларов, при этом большая часть — 11 млн долларов — составила доля экспорта. Об итогах рабочей встречи губернатора Дмитрия Махонина с генконсулом Республики Таджикистан Темуром Рахимовым URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Пермского края. «За последние девять месяцев оборот между Прикамьем и Республикой Таджикистан составил более 11,3 млн долларов, при этом объем экспорта — свыше 11 млн долларов. Порядка 40 предприятий Пермского края традиционного поставляют стране-партнеру калийные удобрения, продукцию для машиностроительной и нефтехимической отраслей», — передает пресс-служба слова Махонина. Торгово-экономическое сотрудничество и отношения в сфере промышленности и образования стороны обсуждали в Уфе. Махонин также предложил рассмотреть возможность сотрудничества в реализации проекта по строительству студенческого кампуса в Перми для будущих студентов Таджикистана, желающих переехать в Пермский край. Ранее URA.RU рассказывало об иностранных жителях Прикамья. Лидерами неизменно остались граждане Таджикистана и Узбекистана.