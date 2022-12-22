На УВЗ сняли ограничения, введенные перед приездом Путина

23 декабря 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

На «Уралвагонзаводе» сняли ограничение на передвижение после 12:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На «Уралвагонзаводе» сняли ограничение на передвижение после 12:00, введенные перед возможным приездом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник с предприятия. «Всем сотрудникам „Уралвагонзавода“ разрешили передвижение между цехами после 12:00. В этот момент на предприятие мог приехать Владимир Путин», — поделился собеседник агентства. Ограничения, по словам собеседника агентства, ввели накануне, 22 декабря. Согласно рассылаемым установкам, работникам предприятия запрещались передвижения после 12:00. Вводились данные ограничения в связи с ожидаемым приездом на завод президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU стало известно о возможном визите главы государства на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Перед визитом свердловчане видели президентские кортежи на улицах как Тагила, так и Екатеринбурга. Однако в дальнейшем сразу несколько осведомленных источников агентства сообщили, что визит президента РФ может быть отменен.

На «Уралвагонзаводе» сняли ограничение на передвижение после 12:00, введенные перед возможным приездом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник с предприятия. «Всем сотрудникам „Уралвагонзавода“ разрешили передвижение между цехами после 12:00. В этот момент на предприятие мог приехать Владимир Путин», — поделился собеседник агентства. Ограничения, по словам собеседника агентства, ввели накануне, 22 декабря. Согласно рассылаемым установкам, работникам предприятия запрещались передвижения после 12:00. Вводились данные ограничения в связи с ожидаемым приездом на завод президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU стало известно о возможном визите главы государства на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Перед визитом свердловчане видели президентские кортежи на улицах как Тагила, так и Екатеринбурга. Однако в дальнейшем сразу несколько осведомленных источников агентства сообщили, что визит президента РФ может быть отменен.