22 декабря 2022

На УВЗ сняли ограничения, введенные перед приездом Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод
На «Уралвагонзаводе» сняли ограничение на передвижение после 12:00 Фото:

На «Уралвагонзаводе» сняли ограничение на передвижение после 12:00, введенные перед возможным приездом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник с предприятия.

«Всем сотрудникам „Уралвагонзавода“ разрешили передвижение между цехами после 12:00. В этот момент на предприятие мог приехать Владимир Путин», — поделился собеседник агентства.

Ограничения, по словам собеседника агентства, ввели накануне, 22 декабря. Согласно рассылаемым установкам, работникам предприятия запрещались передвижения после 12:00. Вводились данные ограничения в связи с ожидаемым приездом на завод президента РФ Владимира Путина.

Ранее URA.RU стало известно о возможном визите главы государства на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Перед визитом свердловчане видели президентские кортежи на улицах как Тагила, так и Екатеринбурга. Однако в дальнейшем сразу несколько осведомленных источников агентства сообщили, что визит президента РФ может быть отменен.

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На «Уралвагонзаводе» сняли ограничение на передвижение после 12:00, введенные перед возможным приездом президента РФ Владимира Путина. Об этом URA.RU сообщил источник с предприятия. «Всем сотрудникам „Уралвагонзавода“ разрешили передвижение между цехами после 12:00. В этот момент на предприятие мог приехать Владимир Путин», — поделился собеседник агентства. Ограничения, по словам собеседника агентства, ввели накануне, 22 декабря. Согласно рассылаемым установкам, работникам предприятия запрещались передвижения после 12:00. Вводились данные ограничения в связи с ожидаемым приездом на завод президента РФ Владимира Путина. Ранее URA.RU стало известно о возможном визите главы государства на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле. Перед визитом свердловчане видели президентские кортежи на улицах как Тагила, так и Екатеринбурга. Однако в дальнейшем сразу несколько осведомленных источников агентства сообщили, что визит президента РФ может быть отменен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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