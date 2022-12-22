Вакансия юриста стала самой высокооплачиваемой в Перми за декабрь

23 декабря 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

Юрист в НИИ сможет получать до 120 тысяч рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самой высокооплачиваемой вакансией декабря в Перми стала должность юриста в научно-исследовательском институте. Будущему сотруднику обещают зарплату в 120 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна юристу в научно-исследовательском институте — до 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение правовую деятельность компании, подготавливать заключения, вести претенциозно-исковую работу. От кандидата требуется наличие профильного высшего образования и аналогичный опыт работы не менее трех лет. На втором месте в рейтинге — вакансия токаря-расточника 5-6 разрядов с зарплатой до 110 тысяч. Работа будет вахтовым методом на заводе, требования: опыт работы от 3 лет, наличие диплома по специальности. Чуть меньше может зарабатывать монтажник стальных и железобетонных конструкций — 90 тысяч рублей в месяц. Для работы обязателен опыт работы на высоте и удостоверение монтажника 5 разряда, также нужно будет пройти двухмесячный испытательный срок. На четвертом и пятом месте расположились вакансии менеджера по продажам и массажиста, соответственно. Менеджера приглашают работать на производство молочной продукции. Требуется кандидат с опытом в продажах от одного года, зарплата — 80 тысяч рублей. Массажист сможет получать до 70 тысяч рублей, от него требуется иметь сертификат по массажу государственного образца и быть доброжелательным. URA.RU также писало, что зарплатный потолок врачей-терапевтов в Перми составляет 175 тыс. рублей. Для этого специалист должен быть кандидатом или доктором наук с действующими сертификатами и опытом работы от 5 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самой высокооплачиваемой вакансией декабря в Перми стала должность юриста в научно-исследовательском институте. Будущему сотруднику обещают зарплату в 120 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». «Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна юристу в научно-исследовательском институте — до 120 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение правовую деятельность компании, подготавливать заключения, вести претенциозно-исковую работу. От кандидата требуется наличие профильного высшего образования и аналогичный опыт работы не менее трех лет. На втором месте в рейтинге — вакансия токаря-расточника 5-6 разрядов с зарплатой до 110 тысяч. Работа будет вахтовым методом на заводе, требования: опыт работы от 3 лет, наличие диплома по специальности. Чуть меньше может зарабатывать монтажник стальных и железобетонных конструкций — 90 тысяч рублей в месяц. Для работы обязателен опыт работы на высоте и удостоверение монтажника 5 разряда, также нужно будет пройти двухмесячный испытательный срок. На четвертом и пятом месте расположились вакансии менеджера по продажам и массажиста, соответственно. Менеджера приглашают работать на производство молочной продукции. Требуется кандидат с опытом в продажах от одного года, зарплата — 80 тысяч рублей. Массажист сможет получать до 70 тысяч рублей, от него требуется иметь сертификат по массажу государственного образца и быть доброжелательным. URA.RU также писало, что зарплатный потолок врачей-терапевтов в Перми составляет 175 тыс. рублей. Для этого специалист должен быть кандидатом или доктором наук с действующими сертификатами и опытом работы от 5 лет.