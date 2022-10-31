Аналитики SuperJob нашли в Перми терапевтов с зарплатой в 175 тысяч

Аналитики изучили вакансии за октябрь Фото: Нина Калинина © URA.RU

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил вакансии «Врач-терапевт» в Перми в октябре. Оказалось, что самая высокая зарплата на этой позиции — 175 тысяч рублей.

«Зарплатный максимум врачей-терапевтов в коммерческих клиниках Перми составляет 175 тысяч рублей в месяц. На высокий уровень дохода могут рассчитывать кандидаты и доктора наук с действующими сертификатами по другим врачебным специализациям и с опытом работы врачом-терапевтом от пяти лет», — указано в исследовании SuperJob.

На среднюю зарплату — от 60 до 83 тысяч рублей могут рассчитывать соискатели, обладающие сертификатом о прохождении обучения по коронавирусной инфекции COVID-19, работающие по специальности от трех лет, и с опытом работы в коммерческих клиниках. ОТ 47 до 60 тысяч рублей обещают сотрудникам, также имеющим опыт работы в коммерческих клиниках, стаже работы от года. Также необходимо уметь работать в медицинской информационной системе и с электронными медицинскими картами. Самую низкую зарплату — от 35 до 47 тысяч рублей, — будут получать врачи-терапевты с высшим медицинским образованием по определенным специальностям, действующим сертификатом специалиста и знаниями основ фармакотерапии, основ законодательства РФ о здравоохранении и современных стандартов оказания медицинской помощи.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяки стояли в очереди в детскую поликлинику по пять часов. В министерстве здравоохранения Пермского края тогда пояснили, что очереди в медучреждение возникли в связи с ростом заболеваемости и нехватки медиков.