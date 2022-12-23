Житель ХМАО убил собеседника из-за нравоучений

24 декабря 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Житель Лангепаса случайно убил собеседника в ходе нравоучительной беседы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Лангепаса обвиняется в убийстве по неосторожности своего собеседника из-за нравоучительной беседы за распитием алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. «15 мая 2022 года обвиняемый, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя из-за взаимных нравоучений, нанес не менее 4 ударов руками в область головы 46-летнему знакомому. Потерпевший скончался через непродолжительное время», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре». 31-летний житель Лангепаса свою вину не признает. Но следователями собрана достаточная доказательная база для передачи дела в суд. Ранее URA.RU рассказало, что житель Нефтеюганска жестоко избил знакомого, что привело к смерти последнего. Злоумышленник уже был неоднократно судим, на момент своего деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Лангепаса обвиняется в убийстве по неосторожности своего собеседника из-за нравоучительной беседы за распитием алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. «15 мая 2022 года обвиняемый, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя из-за взаимных нравоучений, нанес не менее 4 ударов руками в область головы 46-летнему знакомому. Потерпевший скончался через непродолжительное время», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре». 31-летний житель Лангепаса свою вину не признает. Но следователями собрана достаточная доказательная база для передачи дела в суд. Ранее URA.RU рассказало, что житель Нефтеюганска жестоко избил знакомого, что привело к смерти последнего. Злоумышленник уже был неоднократно судим, на момент своего деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения.