23 декабря 2022

Житель ХМАО убил собеседника из-за нравоучений

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Житель Лангепаса случайно убил собеседника в ходе нравоучительной беседы Фото:

Житель Лангепаса обвиняется в убийстве по неосторожности своего собеседника из-за нравоучительной беседы за распитием алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«15 мая 2022 года обвиняемый, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя из-за взаимных нравоучений, нанес не менее 4 ударов руками в область головы 46-летнему знакомому. Потерпевший скончался через непродолжительное время», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре».

31-летний житель Лангепаса свою вину не признает. Но следователями собрана достаточная доказательная база для передачи дела в суд.

Ранее URA.RU рассказало, что житель Нефтеюганска жестоко избил знакомого, что привело к смерти последнего. Злоумышленник уже был неоднократно судим, на момент своего деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Житель Лангепаса обвиняется в убийстве по неосторожности своего собеседника из-за нравоучительной беседы за распитием алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО. «15 мая 2022 года обвиняемый, во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя из-за взаимных нравоучений, нанес не менее 4 ударов руками в область головы 46-летнему знакомому. Потерпевший скончался через непродолжительное время», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «СК России по ХМАО-Югре». 31-летний житель Лангепаса свою вину не признает. Но следователями собрана достаточная доказательная база для передачи дела в суд. Ранее URA.RU рассказало, что житель Нефтеюганска жестоко избил знакомого, что привело к смерти последнего. Злоумышленник уже был неоднократно судим, на момент своего деяния он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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