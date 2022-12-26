Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

Путин не поздравит Байдена с праздником из-за взаимной недружественности
Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Сейчас мы [с США] настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений [с Новым годом]», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин поздравлять Байдена. Его слова приводят РИА Новости. На вопрос, относится ли это к другим недружественным странам, представитель Кремля сказал, что не может ответить точно.
Ранее Песков сообщил, что российский лидер не будет поздравлять Байдена с днем рождения. Об этом сообщает
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