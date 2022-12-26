Песков: Путин не будет поздравлять Байдена с Новым годом

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Путин не поздравит Байдена с праздником из-за взаимной недружественности Фото:

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Сейчас мы [с США] настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений [с Новым годом]», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин поздравлять Байдена. Его слова приводят РИА Новости. На вопрос, относится ли это к другим недружественным странам, представитель Кремля сказал, что не может ответить точно.

Ранее Песков сообщил, что российский лидер не будет поздравлять Байдена с днем рождения. Об этом сообщает MK.RU.

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Президент России Владимир Путин не будет поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. «Сейчас мы [с США] настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений [с Новым годом]», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин поздравлять Байдена. Его слова приводят РИА Новости. На вопрос, относится ли это к другим недружественным странам, представитель Кремля сказал, что не может ответить точно. Ранее Песков сообщил, что российский лидер не будет поздравлять Байдена с днем рождения. Об этом сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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