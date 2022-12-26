Людмила Бабушкина передала подарки детям Макеевки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина прибыла в Макеевку (ДНР), чтобы передать новогодние подарки местным детям. Как подтвердили URA.RU в региональном парламенте, политик навестила семьи военнослужащих и обсудила с властями города поддержку, которую Средний Урал окажет в ближайшем будущем.

«Делегация региона во главе с председателем законодательного собрания Людмилой Бабушкиной посетила с рабочим визитом Макеевку. Состоялась рабочая встреча по вопросам развития гуманитарных связей [между Макеевкой и Свердловской областью]. В мероприятии приняли участие Людмила Бабушкина, председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, глава администрации Макеевки Владислав Ключаров», — рассказали в заксо.

Бабушкина лично пообщалась с военнослужащими-макеевчанами и их семьями. «Ваши родные и близкие люди совершили подвиг, который никогда не забудется. На их примере будут воспитываться настоящие патриоты. Мы со своей стороны готовы оказать вам всевозможную необходимую помощь и поддержку», — отозвалась глава парламента.

Вместе с мэром Ключаровым Бабушкина побывала у местных волонтеров, осмотрела центр соцобслуживания, а также передала подарки на Новый год — обогреватели, наборы продуктов, сладости. А местную многодетную семью пригласила приехать летом в Свердловскую область.

В июне свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров договорились о сотрудничестве. Глава региона побывал в Макеевке, где договорился с мэром, что свердловские вузы и колледжи обучат молодых специалистов из ДНР. Позже уральских врачей отправили в Донбасс для помощи коллегам.

Фото: заксобрание Свердловской области

Фото: заксобрание Свердловской области

Фото: заксобрание Свердловской области