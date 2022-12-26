В новогодние праздники пермский Роспотребнадзор будет дежурить круглосуточно

Сотрудники Роспотребнадзора будут работать в новогодние праздники
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организует круглосуточные дежурства специалистов на время новогодних праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«На период новогодних праздников и зимних каникул на территории Пермского края организованы круглосуточные дежурства специалистов Роспотребнадзора. Также на новогодних елках для детей пройдут профилактические мероприятия», — рассказали в управлении.
Помимо этого, специалисты ведомства будут контролировать наличие необходимых маркировок на алкоголе и продуктах питания. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.
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