26 декабря 2022

В новогодние праздники пермский Роспотребнадзор будет дежурить круглосуточно

© Служба новостей «URA.RU»
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Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, роспотребнадзор
Сотрудники Роспотребнадзора будут работать в новогодние праздники Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организует круглосуточные дежурства специалистов на время новогодних праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«На период новогодних праздников и зимних каникул на территории Пермского края организованы круглосуточные дежурства специалистов Роспотребнадзора. Также на новогодних елках для детей пройдут профилактические мероприятия», — рассказали в управлении.

Помимо этого, специалисты ведомства будут контролировать наличие необходимых маркировок на алкоголе и продуктах питания. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организует круглосуточные дежурства специалистов на время новогодних праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На период новогодних праздников и зимних каникул на территории Пермского края организованы круглосуточные дежурства специалистов Роспотребнадзора. Также на новогодних елках для детей пройдут профилактические мероприятия», — рассказали в управлении. Помимо этого, специалисты ведомства будут контролировать наличие необходимых маркировок на алкоголе и продуктах питания. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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