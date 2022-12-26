В новогодние праздники пермский Роспотребнадзор будет дежурить круглосуточно

27 декабря 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Сотрудники Роспотребнадзора будут работать в новогодние праздники Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организует круглосуточные дежурства специалистов на время новогодних праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На период новогодних праздников и зимних каникул на территории Пермского края организованы круглосуточные дежурства специалистов Роспотребнадзора. Также на новогодних елках для детей пройдут профилактические мероприятия», — рассказали в управлении. Помимо этого, специалисты ведомства будут контролировать наличие необходимых маркировок на алкоголе и продуктах питания. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю организует круглосуточные дежурства специалистов на время новогодних праздников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «На период новогодних праздников и зимних каникул на территории Пермского края организованы круглосуточные дежурства специалистов Роспотребнадзора. Также на новогодних елках для детей пройдут профилактические мероприятия», — рассказали в управлении. Помимо этого, специалисты ведомства будут контролировать наличие необходимых маркировок на алкоголе и продуктах питания. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.