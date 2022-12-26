В пробке застряли десятки автомобилей
В Перми на шоссе Космонавтов скопилась огромна пробка из автомобилей. Фотография стоящих в длинной очереди машин опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».
«Пробка от деревни Кичаново до Култаево. Объезжайте по Казанскому тракту», — пишет автор сообщения.
По данным «Яндекс.Карт», на этом участке дороги произошло ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточнят данные и прокомментируют в ближайшее время.
Обновлено в 20:32:
В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Они получили механические повреждения, пострадавших в результате аварии нет.
Пробка на шоссе Космонавтов
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.