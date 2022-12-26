В Перми из-за аварии скопилась огромная пробка. Фото

27 декабря 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

В пробке застряли десятки автомобилей Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми на шоссе Космонавтов скопилась огромна пробка из автомобилей. Фотография стоящих в длинной очереди машин опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Пробка от деревни Кичаново до Култаево. Объезжайте по Казанскому тракту», — пишет автор сообщения. По данным «Яндекс.Карт», на этом участке дороги произошло ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточнят данные и прокомментируют в ближайшее время. Обновлено в 20:32: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Они получили механические повреждения, пострадавших в результате аварии нет. Пробка на шоссе Космонавтов Telegram-канал «ЧП Пермь/Новости»

В Перми на шоссе Космонавтов скопилась огромна пробка из автомобилей. Фотография стоящих в длинной очереди машин опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Пробка от деревни Кичаново до Култаево. Объезжайте по Казанскому тракту», — пишет автор сообщения. По данным «Яндекс.Карт», на этом участке дороги произошло ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточнят данные и прокомментируют в ближайшее время. Обновлено в 20:32: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Они получили механические повреждения, пострадавших в результате аварии нет.