26 декабря 2022

В Перми из-за аварии скопилась огромная пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Москва, машины, пробка, зеркало заднего вида, трафик, автомобили, автотранспорт
В пробке застряли десятки автомобилей Фото:

В Перми на шоссе Космонавтов скопилась огромна пробка из автомобилей. Фотография стоящих в длинной очереди машин опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости».

«Пробка от деревни Кичаново до Култаево. Объезжайте по Казанскому тракту», — пишет автор сообщения.

По данным «Яндекс.Карт», на этом участке дороги произошло ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточнят данные и прокомментируют в ближайшее время.

Обновлено в 20:32:

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Они получили механические повреждения, пострадавших в результате аварии нет.

Пробка на шоссе Космонавтов

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В Перми на шоссе Космонавтов скопилась огромна пробка из автомобилей. Фотография стоящих в длинной очереди машин опубликована в telegram-канале «ЧП Пермь/Новости». «Пробка от деревни Кичаново до Култаево. Объезжайте по Казанскому тракту», — пишет автор сообщения. По данным «Яндекс.Карт», на этом участке дороги произошло ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что уточнят данные и прокомментируют в ближайшее время. Обновлено в 20:32: В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что на шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием трех автомобилей. Они получили механические повреждения, пострадавших в результате аварии нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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