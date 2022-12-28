Пользователи Twitter пристыдили главу МИД ФРГ Бербок из-за слов о России

28 декабря 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

Пользователь Twitter назвал слова Бербок позором Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Германии Анналены Бербок заявила, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. Пользователи Twitter пристыдили политика за ее слова. «Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор», — заявил один из пользователей. Другой комментатор отметил, что недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к Берлину. Он подчеркнул, что это может иметь очень плачевные последствия. «Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США», — написал другой подписчик. Еще один пользователь заявил, что все действия Бербок прямо противоречат национальным интересам Германии. «Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку», — заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и вводить против РФ санкции. 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что одной из главных целей СВО является защита людей, проживающих на Донбассе. 25 ноября во время встречи с матерями военнослужащих Путин заявил, что обсудит расширение системы льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне с 2014 года, сообщает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава МИД Германии Анналены Бербок заявила, что нормальные отношения с нынешней Россией невозможны. Пользователи Twitter пристыдили политика за ее слова. «Сколько некорректных слов было у нее в этом заявлении? Какой позор», — заявил один из пользователей. Другой комментатор отметил, что недальновидные и провокационные высказывания главы МИД Германии только усиливают ненависть россиян к Берлину. Он подчеркнул, что это может иметь очень плачевные последствия. «Что ж, тогда Германия должна наслаждаться тем, что становится еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США», — написал другой подписчик. Еще один пользователь заявил, что все действия Бербок прямо противоречат национальным интересам Германии. «Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку», — заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и вводить против РФ санкции. 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что одной из главных целей СВО является защита людей, проживающих на Донбассе. 25 ноября во время встречи с матерями военнослужащих Путин заявил, что обсудит расширение системы льгот для жителей Донбасса, которые участвовали в обороне с 2014 года, сообщает RT.