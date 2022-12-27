Суд оставил под домашним арестом бывшего вице-премьера Пермского края

28 декабря 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Елене Лопаевой не удалось выйти на свободу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего зампредседателя регионального правительства Елены Лопаевой. Она останется под домашним арестом. «Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов бывшей высокопоставленной чиновницы Елены Лопаевой. Они просили применить к подзащитной более мягкую меру пресечения, чем домашний арест», — пишет портал Properm. Ранее URA.RU рассказывало, что Лопаева просила оставить ее под подпиской о невыезде. В начале декабря Лопаева признала свою вину в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда. Она просила смягчить ей меру пресечения ссылаясь на больную мать и несовершеннолетнего ребенка. Но суд оставил бывшую чиновницу под домашним арестом.

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего зампредседателя регионального правительства Елены Лопаевой. Она останется под домашним арестом. «Суд отклонил апелляционные жалобы адвокатов бывшей высокопоставленной чиновницы Елены Лопаевой. Они просили применить к подзащитной более мягкую меру пресечения, чем домашний арест», — пишет портал Properm. Ранее URA.RU рассказывало, что Лопаева просила оставить ее под подпиской о невыезде. В начале декабря Лопаева признала свою вину в служебной халатности по делу о хищении 50 млн рублей из благотворительного фонда. Она просила смягчить ей меру пресечения ссылаясь на больную мать и несовершеннолетнего ребенка. Но суд оставил бывшую чиновницу под домашним арестом.