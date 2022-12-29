В Челябинской области на каждые 10 мужчин приходится по 12 женщин. Об этом свидетельствуют представленные 30 декабря Челябинскстатом данные прошедшей в 2020 году переписи.
«В регионе проживают 1,572 млн женщин и 1,858 млн мужчин. Соответственно, на 10 мужчин приходится 12 женщин», — отметили в пресс-службе Челябинскстата.
Область остается одной из крупнейших в России. По показателю численности регион на третьем месте в УрФО и на десятом в общероссийском зачете. Средний возраст мужчин 39,2 года, у женщин выше — 43,9 года.
У жителей вырос образовательный уровень. Как отметила заместитель начальника отдела статистики населения и здравоохранения Челябинскстата Наталья Болдышева, 712 человек из каждой 1000 в возрасте 15 лет и старше имеют образование среднее профессиональное и выше. При этом количество лиц с высшим образованием в сравнении с 2010 годом выросло на 19,3%, со средним профессиональным — на 8,2%.
Численность женщин в регионе превышает количество мужчин
Скрин: пресс-служба Челябинскстата
Челябинская область по численности населения входит в ТОП-10 крупнейших регионов страны
Скрин: пресс-служба Челябинскстата
Разница между средними возрастами мужчин и женщин составляет 4,7 года
Скрин: пресс-служба Челябинскстата
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В Челябинской области на каждые 10 мужчин приходится по 12 женщин. Об этом свидетельствуют представленные 30 декабря Челябинскстатом данные прошедшей в 2020 году переписи. «В регионе проживают 1,572 млн женщин и 1,858 млн мужчин. Соответственно, на 10 мужчин приходится 12 женщин», — отметили в пресс-службе Челябинскстата. Область остается одной из крупнейших в России. По показателю численности регион на третьем месте в УрФО и на десятом в общероссийском зачете. Средний возраст мужчин 39,2 года, у женщин выше — 43,9 года. У жителей вырос образовательный уровень. Как отметила заместитель начальника отдела статистики населения и здравоохранения Челябинскстата Наталья Болдышева, 712 человек из каждой 1000 в возрасте 15 лет и старше имеют образование среднее профессиональное и выше. При этом количество лиц с высшим образованием в сравнении с 2010 годом выросло на 19,3%, со средним профессиональным — на 8,2%.