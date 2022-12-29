В ХМАО наказали директора предприятия, задолжавшего зарплату работникам

30 декабря 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Долги по зарплате были перед 46 работниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Югры наказала директора ООО «Сельскохозяйственное предприятие Белоярское» в ХМАО за долги по зарплате перед 46 работниками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Прокуратура г. Белоярского провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО „Сельскохозяйственное предприятие Белоярское“. Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед 46 работниками за октябрь 2022 года в размере около 1 млн рублей. По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры.



В отношении руководителя предприятия было возбуждено административное производство о невыплате в установленный срок заработной платы. После вмешательства прокуратуры, задолженность перед работниками погашена. Кроме того, выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты на сумму более 150 000 рублей.



Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала от главы Сургутского района Андрея Трубецкого уволить его заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Причиной послужило изменение статуса чиновника в уголовном деле.

Прокуратура Югры наказала директора ООО «Сельскохозяйственное предприятие Белоярское» в ХМАО за долги по зарплате перед 46 работниками. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Прокуратура г. Белоярского провела проверку соблюдения трудового законодательства ООО „Сельскохозяйственное предприятие Белоярское“. Установлено, что предприятие имело задолженность по заработной плате перед 46 работниками за октябрь 2022 года в размере около 1 млн рублей. По результатам рассмотрения должностное лицо привлечено к административной ответственности», — говорится в сообщении прокуратуры. В отношении руководителя предприятия было возбуждено административное производство о невыплате в установленный срок заработной платы. После вмешательства прокуратуры, задолженность перед работниками погашена. Кроме того, выплачена компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты на сумму более 150 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала от главы Сургутского района Андрея Трубецкого уволить его заместителя по ЖКХ Муслима Асадуллаева, который находится под следствием. Причиной послужило изменение статуса чиновника в уголовном деле.