Умерла американская журналистка, которая говорила с Путиным

В США скончалась журналистка Барбара Уолтерс, которая брала интервью у Ельцина и Путина

31 декабря 2022 в 09:59 Размер текста - 17 +

Барбара Уолтерс брала интервью у Владимира Путина Фото: Владимир Родионов и Сергей Величкин (ИТАР-ТАСС) В США скончалась известная тележурналистка и интервьюер Барбара Уолтерс. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Синди Бергер. «Барбара Уолтерс мирно скончалась в своем доме в окружении близких. Она прожила свою жизнь без сожалений. Она была первопроходцем не только для женщин-журналистов, но и для всех женщин», — заявила Бергер изданию CNN. Ей было 93 года. С 1976 она работала на телеканале ABC News и стала первой женщиной-ведущей вечерней программы новостей. Уолтерс была известна в России тем, что брала интервью у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина. Также она интервьюировала всех американских президентов со времен Ричарда Никсона до Барака Обамы.

В США скончалась известная тележурналистка и интервьюер Барбара Уолтерс. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Синди Бергер. «Барбара Уолтерс мирно скончалась в своем доме в окружении близких. Она прожила свою жизнь без сожалений. Она была первопроходцем не только для женщин-журналистов, но и для всех женщин», — заявила Бергер изданию CNN. Ей было 93 года. С 1976 она работала на телеканале ABC News и стала первой женщиной-ведущей вечерней программы новостей. Уолтерс была известна в России тем, что брала интервью у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина. Также она интервьюировала всех американских президентов со времен Ричарда Никсона до Барака Обамы.