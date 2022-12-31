Умерла американская журналистка, которая говорила с Путиным

Барбара Уолтерс брала интервью у Владимира ПутинаФото: Владимир Родионов и Сергей Величкин (ИТАР-ТАСС)
В США скончалась известная тележурналистка и интервьюер Барбара Уолтерс. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Синди Бергер.
«Барбара Уолтерс мирно скончалась в своем доме в окружении близких. Она прожила свою жизнь без сожалений. Она была первопроходцем не только для женщин-журналистов, но и для всех женщин», — заявила Бергер изданию CNN. Ей было 93 года.
С 1976 она работала на телеканале ABC News и стала первой женщиной-ведущей вечерней программы новостей. Уолтерс была известна в России тем, что брала интервью у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина. Также она интервьюировала всех американских президентов со времен Ричарда Никсона до Барака Обамы.
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В США скончалась известная тележурналистка и интервьюер Барбара Уолтерс. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Синди Бергер. «Барбара Уолтерс мирно скончалась в своем доме в окружении близких. Она прожила свою жизнь без сожалений. Она была первопроходцем не только для женщин-журналистов, но и для всех женщин», — заявила Бергер изданию CNN. Ей было 93 года. С 1976 она работала на телеканале ABC News и стала первой женщиной-ведущей вечерней программы новостей. Уолтерс была известна в России тем, что брала интервью у российских лидеров Бориса Ельцина и Владимира Путина. Также она интервьюировала всех американских президентов со времен Ричарда Никсона до Барака Обамы.