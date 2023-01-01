Политологи предположили, как долго Зеленский останется у власти

Политологи: пока идут боевые действия, Запад не поменяет Зеленского

02 января 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В текущей ситуации смысла менять Владимира Зеленского на другого лидера нет, считает Александр Дудчак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пока президент Украины Владимир Зеленский продолжает делать, что от него ожидает Запад, в частности, ведет боевые действия против РФ, он будет оставаться у власти. Так считает политолог Александр Дудчак. «При сохранении текущей ситуации смысла менять Зеленского на кого бы то ни было другого не будет. Пока он выполняет свою работу, делая то, что от него хотят услышать и увидеть, <…> вписываясь в тактику и стратегию Запада, <…> никакой потребности в его смене не наблюдается», — уточнил Дудчак в интервью MK.RU. Его коллега политолог Василий Стоякин поддерживает данную мысль. По его мнению, если изменения власти внутри Украины и произойдут, то только в том случае, если Зеленский сделает что-то неожиданное и критичное для стран Запада. В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев подчеркнул, что у Зеленского есть властный потенциал и в его руках сейчас монополия власти, но Западу нужен именно послушник, поэтому вероятность замены президента все же присутствует. «Но пока идут боевые действия, сделать это будет очень сложно», — пояснил он. Ранее сообщалось, что президент Украины будет продолжать имитировать успехи на поле боя в конфликте с РФ, чтобы сохранить поддержку Запада. The Times пишет, что западные покровители ждут от Зеленского результатов. США и страны Запада оказывают Украине поддержку в виде финансов и вооружения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории страны с целью защитить мирное населения Донбасса. В США уточнили, что без успехов на фронте Запад перестанет спонсировать Украину, сообщает телеканал 360. Также бывший украинский премьер-министр Николай Азаров говорил, что Вашингтон и Зеленского заключили секретный договор друг с другом, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока президент Украины Владимир Зеленский продолжает делать, что от него ожидает Запад, в частности, ведет боевые действия против РФ, он будет оставаться у власти. Так считает политолог Александр Дудчак. «При сохранении текущей ситуации смысла менять Зеленского на кого бы то ни было другого не будет. Пока он выполняет свою работу, делая то, что от него хотят услышать и увидеть, <…> вписываясь в тактику и стратегию Запада, <…> никакой потребности в его смене не наблюдается», — уточнил Дудчак в интервью MK.RU. Его коллега политолог Василий Стоякин поддерживает данную мысль. По его мнению, если изменения власти внутри Украины и произойдут, то только в том случае, если Зеленский сделает что-то неожиданное и критичное для стран Запада. В свою очередь, экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев подчеркнул, что у Зеленского есть властный потенциал и в его руках сейчас монополия власти, но Западу нужен именно послушник, поэтому вероятность замены президента все же присутствует. «Но пока идут боевые действия, сделать это будет очень сложно», — пояснил он. Ранее сообщалось, что президент Украины будет продолжать имитировать успехи на поле боя в конфликте с РФ, чтобы сохранить поддержку Запада. The Times пишет, что западные покровители ждут от Зеленского результатов. США и страны Запада оказывают Украине поддержку в виде финансов и вооружения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории страны с целью защитить мирное населения Донбасса. В США уточнили, что без успехов на фронте Запад перестанет спонсировать Украину, сообщает телеканал 360. Также бывший украинский премьер-министр Николай Азаров говорил, что Вашингтон и Зеленского заключили секретный договор друг с другом, передает «Национальная служба новостей».