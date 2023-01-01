Свердловские дорожники вывели сотни спецмашин для расчистки снега

Для расчистки дорог в Свердловской области от снегопада вывели 198 машин спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.
«Сильный снегопад начался 2 января на всей территории Свердловской области. Для расчистки снега на линию вышло 198 единиц снегоуборочной техники», — рассказали в пресс-службе свердловского правительства.
При этом, для ликвидации скользкости на дорогах спецслужбы израсходовали 130 тонн песка. По данным синоптиков, снегопад в регионе продолжиться до 4 января. «Работы будут продолжены до конца снегопада и полного устранения его последствий», — отметили в правительстве Свердловской области.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждали свердловчан о снегопаде 2 января. В региональном ГУ МЧС России попросили водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
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