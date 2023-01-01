01 января 2023
31 декабря 2022

Свердловские дорожники вывели сотни спецмашин для расчистки снега

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Снег. Тюмень, снегоуборочная техника
На свердловские дороги вывели почти 200 спецмашин для расчистки снега Фото:

Для расчистки дорог в Свердловской области от снегопада вывели 198 машин спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.

«Сильный снегопад начался 2 января на всей территории Свердловской области. Для расчистки снега на линию вышло 198 единиц снегоуборочной техники», — рассказали в пресс-службе свердловского правительства.

При этом, для ликвидации скользкости на дорогах спецслужбы израсходовали 130 тонн песка. По данным синоптиков, снегопад в регионе продолжиться до 4 января. «Работы будут продолжены до конца снегопада и полного устранения его последствий», — отметили в правительстве Свердловской области.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждали свердловчан о снегопаде 2 января. В региональном ГУ МЧС России попросили водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

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Для расчистки дорог в Свердловской области от снегопада вывели 198 машин спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. «Сильный снегопад начался 2 января на всей территории Свердловской области. Для расчистки снега на линию вышло 198 единиц снегоуборочной техники», — рассказали в пресс-службе свердловского правительства. При этом, для ликвидации скользкости на дорогах спецслужбы израсходовали 130 тонн песка. По данным синоптиков, снегопад в регионе продолжиться до 4 января. «Работы будут продолжены до конца снегопада и полного устранения его последствий», — отметили в правительстве Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждали свердловчан о снегопаде 2 января. В региональном ГУ МЧС России попросили водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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