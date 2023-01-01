Свердловские дорожники вывели сотни спецмашин для расчистки снега

02 января 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

На свердловские дороги вывели почти 200 спецмашин для расчистки снега Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Для расчистки дорог в Свердловской области от снегопада вывели 198 машин спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. «Сильный снегопад начался 2 января на всей территории Свердловской области. Для расчистки снега на линию вышло 198 единиц снегоуборочной техники», — рассказали в пресс-службе свердловского правительства. При этом, для ликвидации скользкости на дорогах спецслужбы израсходовали 130 тонн песка. По данным синоптиков, снегопад в регионе продолжиться до 4 января. «Работы будут продолжены до конца снегопада и полного устранения его последствий», — отметили в правительстве Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждали свердловчан о снегопаде 2 января. В региональном ГУ МЧС России попросили водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.

Для расчистки дорог в Свердловской области от снегопада вывели 198 машин спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. «Сильный снегопад начался 2 января на всей территории Свердловской области. Для расчистки снега на линию вышло 198 единиц снегоуборочной техники», — рассказали в пресс-службе свердловского правительства. При этом, для ликвидации скользкости на дорогах спецслужбы израсходовали 130 тонн песка. По данным синоптиков, снегопад в регионе продолжиться до 4 января. «Работы будут продолжены до конца снегопада и полного устранения его последствий», — отметили в правительстве Свердловской области. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупреждали свердловчан о снегопаде 2 января. В региональном ГУ МЧС России попросили водителей быть осторожными на дорогах и соблюдать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.