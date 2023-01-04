В сети появились кадры жесткого задержания тюменца, подозреваемого в мошенничестве. Видео

05 января 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Мужчина подозревается в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменским силовикам пришлось выламывать дверь, чтобы задержать подозреваемого в мошенничестве мужчину, который спрятался от полиции в своей квартире. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале «МВД Медиа». «Предварительно установлено, что злоумышленник был частью широко известной криминальной схемы. Он исполнял функцию курьера, который забирал наличные средства у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пенсионеров ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк. По данным следствия, от действий мужчины пострадали несколько пожилых людей из Тюмени в возрасте 76 до 93 лет. Они передали подозреваемому более 1,5 млн рублей. Кроме этого, во время обыска в квартире тюменца силовики обнаружили плантацию, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Тюменским силовикам пришлось выламывать дверь, чтобы задержать подозреваемого в мошенничестве мужчину, который спрятался от полиции в своей квартире. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале «МВД Медиа». «Предварительно установлено, что злоумышленник был частью широко известной криминальной схемы. Он исполнял функцию курьера, который забирал наличные средства у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пенсионеров ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк. По данным следствия, от действий мужчины пострадали несколько пожилых людей из Тюмени в возрасте 76 до 93 лет. Они передали подозреваемому более 1,5 млн рублей. Кроме этого, во время обыска в квартире тюменца силовики обнаружили плантацию, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.