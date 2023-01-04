04 января 2023
03 января 2023
02 января 2023

В сети появились кадры жесткого задержания тюменца, подозреваемого в мошенничестве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Мужчина подозревается в мошенничестве Фото:

Тюменским силовикам пришлось выламывать дверь, чтобы задержать подозреваемого в мошенничестве мужчину, который спрятался от полиции в своей квартире. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале «МВД Медиа».

«Предварительно установлено, что злоумышленник был частью широко известной криминальной схемы. Он исполнял функцию курьера, который забирал наличные средства у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пенсионеров ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным следствия, от действий мужчины пострадали несколько пожилых людей из Тюмени в возрасте 76 до 93 лет. Они передали подозреваемому более 1,5 млн рублей. Кроме этого, во время обыска в квартире тюменца силовики обнаружили плантацию, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Тюменским силовикам пришлось выламывать дверь, чтобы задержать подозреваемого в мошенничестве мужчину, который спрятался от полиции в своей квартире. Соответствующая видеозапись была опубликована в telegram-канале «МВД Медиа». «Предварительно установлено, что злоумышленник был частью широко известной криминальной схемы. Он исполнял функцию курьера, который забирал наличные средства у обманутых граждан и переводил организаторам преступного бизнеса. Адреса пенсионеров ему через мессенджер сообщал анонимный работодатель», — сообщает telegram-канал «МВД Медиа» со ссылкой на слова официального представителя МВД России Ирины Волк. По данным следствия, от действий мужчины пострадали несколько пожилых людей из Тюмени в возрасте 76 до 93 лет. Они передали подозреваемому более 1,5 млн рублей. Кроме этого, во время обыска в квартире тюменца силовики обнаружили плантацию, на которой росли четыре куста, похожие на коноплю. Задержанному была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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