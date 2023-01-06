06 января 2023

В Свердловском городе состоялась традиционная праздничная ярмарка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рождественская ярмарка «Зима. Тепло» в Екатеринбурге, рождество, новый год
Из-за холода ярмарку перенесли в здание городского Центра культуры Фото:

В Верхотурье (Свердловская область) состоялась традиционная Рождественская ярмарка, призванная возрождать русские традиции. Об этом сообщили на сайте информационного портала Свердловской области.

«Ключевые события праздника были перенесены в городской Центр культуры из-за ветра и низкой температуры. На ярмарке были представлены мастер-классы, торговые ряды и гастрономический фестиваль-конкурс «Верхотурские пельмени на Рождество», — поделилась на странице портала представитель управления культуры, туризма и молодежной политики Верхотурья Наталья Пермякова.

Участников ярмарки благословил настоятель Свято-Троицкого собора отец Владимир. Наиболее посещаемыми площадками стали мастер-классы по изготовлению подарков к Рождеству. Посетители могли научиться приготовлению имбирных пряников, изготовлению фигурок ангелов, а также старинному народному промыслу — Тагильской росписи.

Ранее URA.RU сообщало о фестивале ледяных фигур в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось возле Храма на Крови и было посвящено 300-летию Екатеринбурга и воинской славе России.

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В Верхотурье (Свердловская область) состоялась традиционная Рождественская ярмарка, призванная возрождать русские традиции. Об этом сообщили на сайте информационного портала Свердловской области. «Ключевые события праздника были перенесены в городской Центр культуры из-за ветра и низкой температуры. На ярмарке были представлены мастер-классы, торговые ряды и гастрономический фестиваль-конкурс «Верхотурские пельмени на Рождество», — поделилась на странице портала представитель управления культуры, туризма и молодежной политики Верхотурья Наталья Пермякова. Участников ярмарки благословил настоятель Свято-Троицкого собора отец Владимир. Наиболее посещаемыми площадками стали мастер-классы по изготовлению подарков к Рождеству. Посетители могли научиться приготовлению имбирных пряников, изготовлению фигурок ангелов, а также старинному народному промыслу — Тагильской росписи. Ранее URA.RU сообщало о фестивале ледяных фигур в Екатеринбурге. Мероприятие состоялось возле Храма на Крови и было посвящено 300-летию Екатеринбурга и воинской славе России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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