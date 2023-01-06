Из-за холода ярмарку перенесли в здание городского Центра культуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Верхотурье (Свердловская область) состоялась традиционная Рождественская ярмарка, призванная возрождать русские традиции. Об этом сообщили на сайте информационного портала Свердловской области.

«Ключевые события праздника были перенесены в городской Центр культуры из-за ветра и низкой температуры. На ярмарке были представлены мастер-классы, торговые ряды и гастрономический фестиваль-конкурс «Верхотурские пельмени на Рождество», — поделилась на странице портала представитель управления культуры, туризма и молодежной политики Верхотурья Наталья Пермякова.

Участников ярмарки благословил настоятель Свято-Троицкого собора отец Владимир. Наиболее посещаемыми площадками стали мастер-классы по изготовлению подарков к Рождеству. Посетители могли научиться приготовлению имбирных пряников, изготовлению фигурок ангелов, а также старинному народному промыслу — Тагильской росписи.

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