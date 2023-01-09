Компания пермских властей увеличила выручку в 18 раз

10 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Финансовые показатели Пермской судоверфи за 2022 год кратно выросли Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU ООО «Пермская судоверфь», подконтрольное краевым властям, в 2022 году увеличило выручку в более, чем 18 раз. Об этом говорится в отчете предприятия, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». «Выручка предприятия: 2021 год — 7 млн рублей; 2022 год — 130 млн рублей», — сообщается в отчете «Пермской судоверфи». Также за минувший год на производственных мощностях компании построено четыре плавучих сооружения, еще 20 сейчас находятся в стадии строительства. Произведен ремонт семи судов, собрано 90 комплексов по сбору твердых бытовых отходов. Штат компании увеличился с 55 до 123 человек. При участии «Пермской судоверфи» проведены фестиваль «Причал» и Всероссийский круизный форум. ООО «Пермская судоверфь» учреждено в 2021 году, производственная площадка компании расположена на бывшем пермском судозаводе. Основным владельцем юрлица является «Пермское агентство жилищного кредитования», которое контролируют краевые власти. Сообщалось, что судоверфь займется развитием судостроения на территории региона и перевозок водным транспортом. В ООО «Пермская судоверфь» за год произошел кратный скачок выручки «Пермская судоверфь», «ВКонтакте»

ООО «Пермская судоверфь», подконтрольное краевым властям, в 2022 году увеличило выручку в более, чем 18 раз. Об этом говорится в отчете предприятия, опубликованном в соцсети «ВКонтакте». «Выручка предприятия: 2021 год — 7 млн рублей; 2022 год — 130 млн рублей», — сообщается в отчете «Пермской судоверфи». Также за минувший год на производственных мощностях компании построено четыре плавучих сооружения, еще 20 сейчас находятся в стадии строительства. Произведен ремонт семи судов, собрано 90 комплексов по сбору твердых бытовых отходов. Штат компании увеличился с 55 до 123 человек. При участии «Пермской судоверфи» проведены фестиваль «Причал» и Всероссийский круизный форум. ООО «Пермская судоверфь» учреждено в 2021 году, производственная площадка компании расположена на бывшем пермском судозаводе. Основным владельцем юрлица является «Пермское агентство жилищного кредитования», которое контролируют краевые власти. Сообщалось, что судоверфь займется развитием судостроения на территории региона и перевозок водным транспортом.