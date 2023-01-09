В Пермском крае два подростка пытались покончить с собой в праздники

10 января 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

В скорой помощи заявили, что подростки нанесли себе несмертельные ранения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Чайковская станция скорой помощи (Пермский край) отчиталась о работе за праздничные дни. Как рассказал руководитель службы Николай Сухопяткин, в городе двое подростков пытались покончить с собой. Об этом он рассказал в программе «03 информирует», запись которой есть в группе «Чайковского ТВ» в соцсети «Вконтакте». «Три случая суицида. В Чернушки один, сорок три года, мужчина. И у нас в Чайковском молодой человек 16 лет, девушка 15 лет и все пытались нанести себе ранения, но не смертельно», — рассказал Николай Сухопяткин. Также с наступления холодов в Чайковском зафиксировано три случая обморожения. Во всех трех из них пострадали мужчины в состоянии алкогольного опьянения. За новогодние праздники участились несчастные случаи и криминальные травмы — их было в 1,5 раза больше, чем обычно. Подозрений на инсульт также было больше, чем обычно — 30. За праздники было трое пострадавших в ДТП, три человека попали в больницу с отравлением, зафиксировано инфарктов — шесть.

Чайковская станция скорой помощи (Пермский край) отчиталась о работе за праздничные дни. Как рассказал руководитель службы Николай Сухопяткин, в городе двое подростков пытались покончить с собой. Об этом он рассказал в программе «03 информирует», запись которой есть в группе «Чайковского ТВ» в соцсети «Вконтакте». «Три случая суицида. В Чернушки один, сорок три года, мужчина. И у нас в Чайковском молодой человек 16 лет, девушка 15 лет и все пытались нанести себе ранения, но не смертельно», — рассказал Николай Сухопяткин. Также с наступления холодов в Чайковском зафиксировано три случая обморожения. Во всех трех из них пострадали мужчины в состоянии алкогольного опьянения. За новогодние праздники участились несчастные случаи и криминальные травмы — их было в 1,5 раза больше, чем обычно. Подозрений на инсульт также было больше, чем обычно — 30. За праздники было трое пострадавших в ДТП, три человека попали в больницу с отравлением, зафиксировано инфарктов — шесть.