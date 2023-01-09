В ХМАО возник ажиотаж из-за получения новых пособий

Заявление на Единое пособие в ХМАО подали более 9 тысяч семей

10 января 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

Выплату Единого пособия в ХМАО одобрили 1,5 тысячам семей с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО за новогодние каникулы заявления на получение Единого пособия для семей с детьми и беременных женщин подали более 9 тысяч человек. Как рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе окружного отделения Социального фонда России, выплата одобрена 1536 заявителям. «По состоянию на 9 января 2023 на назначение Единого пособия поступило 9445 заявлений. Было вынесено 1536 решений о его назначении, решений об отказе не принималось», — прокомментировали в ведомстве. Как пояснили корреспонденту URA.RU в департаменте социального развития Югры, заявление на оформление Единого пособия можно подать в электронном виде на портале «Госуслуги», через МФЦ или лично в территориальное отделение Социального фонда. Размер выплат зависит от величины окружного прожиточного минимума и составляет 50, 75 или 100% от его величины в зависимости от категории, к которой относится заявитель. «Правом на получение Единого пособия обладают семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, если совокупный доход семьи не превышает двойной величины прожиточного минимума ХМАО. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка. Для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на Единое пособие», — уточнили в департаменте. Социальный фонд, созданный путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, начал работу с 1 января 2023 года. Региональное отделение Соцфонда в ХМАО получило 520 заявлений на назначении выплаты на рождение первого ребенка и одобрило 267 из них. Остальные заявления пока находятся в процессе рассмотрения. Ранее URA.RU писало об индексации пособий в ХМАО и новых выплатах. Они вступили в силу с наступлением 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО за новогодние каникулы заявления на получение Единого пособия для семей с детьми и беременных женщин подали более 9 тысяч человек. Как рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе окружного отделения Социального фонда России, выплата одобрена 1536 заявителям. «По состоянию на 9 января 2023 на назначение Единого пособия поступило 9445 заявлений. Было вынесено 1536 решений о его назначении, решений об отказе не принималось», — прокомментировали в ведомстве. Как пояснили корреспонденту URA.RU в департаменте социального развития Югры, заявление на оформление Единого пособия можно подать в электронном виде на портале «Госуслуги», через МФЦ или лично в территориальное отделение Социального фонда. Размер выплат зависит от величины окружного прожиточного минимума и составляет 50, 75 или 100% от его величины в зависимости от категории, к которой относится заявитель. «Правом на получение Единого пособия обладают семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, если совокупный доход семьи не превышает двойной величины прожиточного минимума ХМАО. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка. Для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на Единое пособие», — уточнили в департаменте. Социальный фонд, созданный путем слияния Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования, начал работу с 1 января 2023 года. Региональное отделение Соцфонда в ХМАО получило 520 заявлений на назначении выплаты на рождение первого ребенка и одобрило 267 из них. Остальные заявления пока находятся в процессе рассмотрения. Ранее URA.RU писало об индексации пособий в ХМАО и новых выплатах. Они вступили в силу с наступлением 2023 года.