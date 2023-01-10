10 января 2023

Посол КНР: Россия и Китай поставили перед собой новую финансовую цель

Посол КНР Ханьхуэй: Китай и Россия планируют нарастить товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайско-российское сотрудничество получит новое развитие, заявил Ханьхуэй Фото:

Китай и Россия планируют досрочно нарастить товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Мы полны уверенности в том, что китайско-российское сотрудничество получит новое большое развитие, а цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов, поставленная главами наших государств, будет досрочно достигнута», — рассказал Ханьхуэй в интервью агентству ТАСС. По словам дипломата, достичь цели страны планируют к 2024 году.

Ранее Россия и Китай провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря. Позднее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере. По словам Си Цзиньпина, отношения между странами стали прочнее. Также лидер КНР заявил, что Китай готов противостоять Западу совместно с Россией.

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Китай и Россия планируют досрочно нарастить товарооборот между странами до 200 миллиардов долларов. С таким заявлением выступил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. «Мы полны уверенности в том, что китайско-российское сотрудничество получит новое большое развитие, а цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов, поставленная главами наших государств, будет досрочно достигнута», — рассказал Ханьхуэй в интервью агентству ТАСС. По словам дипломата, достичь цели страны планируют к 2024 году. Ранее Россия и Китай провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря. Позднее президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в ходе встречи договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере. По словам Си Цзиньпина, отношения между странами стали прочнее. Также лидер КНР заявил, что Китай готов противостоять Западу совместно с Россией.
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