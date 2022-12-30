Си Цзиньпин указал на изменения в отношениях с Россией

Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией стали более зрелыми

30 декабря 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Повысилась ценность сотрудничества между Россией и Китаем, заявил Си Цзиньпин Михаил Климентьев / РИА Новости Под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стратегическое партнерство между двумя странами стало более зрелым и прочным. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин. «Под нашим руководством отношения между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми», — передает слова Си РИА Новости. Он добавил, что под руководством двух лидеров повысилась и общая ценность этого сотрудничества. Что касается переговоров по видеосвязи, то они уже стали традицией, заключил председатель КНР. Ранее Си Цзиньпин выразил готовность китайского государства вместе с Россией выступать против односторонних действий западных стран. В свою очередь, Владимир Путин обозначил отношения между Россией и Китаем, как образец сотрудничества в 21 веке, передает «Национальная служба новостей». Укрепление сотрудничества между двумя странами планируется и в области вооруженных сил, сообщает телеканал 360.

Под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стратегическое партнерство между двумя странами стало более зрелым и прочным. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин. «Под нашим руководством отношения между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми», — передает слова Си РИА Новости. Он добавил, что под руководством двух лидеров повысилась и общая ценность этого сотрудничества. Что касается переговоров по видеосвязи, то они уже стали традицией, заключил председатель КНР. Ранее Си Цзиньпин выразил готовность китайского государства вместе с Россией выступать против односторонних действий западных стран. В свою очередь, Владимир Путин обозначил отношения между Россией и Китаем, как образец сотрудничества в 21 веке, передает «Национальная служба новостей». Укрепление сотрудничества между двумя странами планируется и в области вооруженных сил, сообщает телеканал 360.