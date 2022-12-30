Си Цзиньпин указал на изменения в отношениях с Россией

Си Цзиньпин заявил, что отношения с Россией стали более зрелыми
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Повысилась ценность сотрудничества между Россией и Китаем, заявил Си Цзиньпин

Под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стратегическое партнерство между двумя странами стало более зрелым и прочным. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

«Под нашим руководством отношения между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми», — передает слова Си РИА Новости. Он добавил, что под руководством двух лидеров повысилась и общая ценность этого сотрудничества. Что касается переговоров по видеосвязи, то они уже стали традицией, заключил председатель КНР.

Ранее Си Цзиньпин выразил готовность китайского государства вместе с Россией выступать против односторонних действий западных стран. В свою очередь, Владимир Путин обозначил отношения между Россией и Китаем, как образец сотрудничества в 21 веке, передает «Национальная служба новостей». Укрепление сотрудничества между двумя странами планируется и в области вооруженных сил, сообщает телеканал 360.

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Под руководством президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стратегическое партнерство между двумя странами стало более зрелым и прочным. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин. «Под нашим руководством отношения между Китаем и Россией в новую эпоху стали более зрелыми», — передает слова Си РИА Новости. Он добавил, что под руководством двух лидеров повысилась и общая ценность этого сотрудничества. Что касается переговоров по видеосвязи, то они уже стали традицией, заключил председатель КНР. Ранее Си Цзиньпин выразил готовность китайского государства вместе с Россией выступать против односторонних действий западных стран. В свою очередь, Владимир Путин обозначил отношения между Россией и Китаем, как образец сотрудничества в 21 веке, передает «Национальная служба новостей». Укрепление сотрудничества между двумя странами планируется и в области вооруженных сил, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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