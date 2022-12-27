27 декабря 2022

Войска России и Китая усилили совместное военное взаимодействие

Россия и Китай провели совместное учения в Восточно-Китайском море
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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
В Восточно-Китайском море завершились совместные учения России и Китая, сообщило Минобороны РФ Фото:

Россия и Китай провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двустороннего военно-морского учения „Морское взаимодействие-2022“. Они проходили в акватории Восточно-Китайского моря» — говорится в сообщении.

Во время учений моряки двух стран тренировались освобождать захваченное судно. Они улучшали совместные действия по поиску и спасению на море, проводили тренировки связи и тактического маневрирования. Корабли России и Китая отработали поиск подлодки «противника» при помощи авиации, выполнили стрельбы реактивными глубинными бомбами. В программу учения также входили артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.

В сентябре Совбез РФ договорился с Китаем о проведении совместных учений. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что такие учения направлены на усиление военно-морского сотрудничества Москвы и Пекина. В прошлом году совместные учения «Морское взаимодействие» проводились в Японском море.

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Россия и Китай провели совместные учения в акватории Восточно-Китайского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая завершили отработку практических задач в рамках двустороннего военно-морского учения „Морское взаимодействие-2022“. Они проходили в акватории Восточно-Китайского моря» — говорится в сообщении. Во время учений моряки двух стран тренировались освобождать захваченное судно. Они улучшали совместные действия по поиску и спасению на море, проводили тренировки связи и тактического маневрирования. Корабли России и Китая отработали поиск подлодки «противника» при помощи авиации, выполнили стрельбы реактивными глубинными бомбами. В программу учения также входили артиллерийские стрельбы по надводным мишеням. В сентябре Совбез РФ договорился с Китаем о проведении совместных учений. «Федеральное агентство новостей» сообщает, что такие учения направлены на усиление военно-морского сотрудничества Москвы и Пекина. В прошлом году совместные учения «Морское взаимодействие» проводились в Японском море.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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