Путин и Си Цзиньпин провели важную встречу

Россия и Китай договорились о сотрудничестве
Взаимодействие России и Китая обеспечит формирование справедливого мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, две страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере», — заявил Путин. Их встреча транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».
Си Цзиньпин подтвердил, что готов развивать такое сотрудничество. «Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, быть глобальными партнерами», — заявил китайский лидер.
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