Путин и Си Цзиньпин провели важную встречу

Путин и Си Цзиньпин договорились о международном сотрудничестве в военно-технической сфере
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI Пленарное заседание российско-китайского комитета дружбы, мира и развития. Москва, флаги россии и китая, стол переговоров, подписание соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве
Россия и Китай договорились о сотрудничестве Фото:

Взаимодействие России и Китая обеспечит формирование справедливого мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином.

«Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, две страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере», — заявил Путин. Их встреча транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

Си Цзиньпин подтвердил, что готов развивать такое сотрудничество. «Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, быть глобальными партнерами», — заявил китайский лидер.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Взаимодействие России и Китая обеспечит формирование справедливого мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. «Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, две страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере», — заявил Путин. Их встреча транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». Си Цзиньпин подтвердил, что готов развивать такое сотрудничество. «Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, быть глобальными партнерами», — заявил китайский лидер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...