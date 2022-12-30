Путин и Си Цзиньпин провели важную встречу

Путин и Си Цзиньпин договорились о международном сотрудничестве в военно-технической сфере

30 декабря 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Россия и Китай договорились о сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взаимодействие России и Китая обеспечит формирование справедливого мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. «Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, две страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере», — заявил Путин. Их встреча транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». Си Цзиньпин подтвердил, что готов развивать такое сотрудничество. «Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, быть глобальными партнерами», — заявил китайский лидер.

Взаимодействие России и Китая обеспечит формирование справедливого мироустройства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. «Координация России и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка, две страны продолжат сотрудничество в военно-технической сфере», — заявил Путин. Их встреча транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». Си Цзиньпин подтвердил, что готов развивать такое сотрудничество. «Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать политическое взаимодействие с Россией, быть глобальными партнерами», — заявил китайский лидер.