В свердловский суд доставили предполагаемого убийцу матери пятерых детей

12 января 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Александру Белюшину готовятся вынести меру пресечения Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Алапаевском городском суде готовятся вынести меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей. Информацию о времени судебного заседания подтвердили в СУ СК по Свердловской области. «Заседание по мере пресечения начнется в Алапаевском городском суде в 11:00», — сообщили URA.RU в ведомстве. Подсудимого привели в суд. Белюшина пропала 22 декабря, о чем в полицию сообщил ее муж. Силовики, проводившие поиски вместе с волонтерами, в январе обнаружили труп женщины, заваленный снегом. Мужчину задержали и доставили в отдел, где провели исследование на полиграфе.

В Алапаевском городском суде готовятся вынести меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей. Информацию о времени судебного заседания подтвердили в СУ СК по Свердловской области. «Заседание по мере пресечения начнется в Алапаевском городском суде в 11:00», — сообщили URA.RU в ведомстве. Подсудимого привели в суд. Белюшина пропала 22 декабря, о чем в полицию сообщил ее муж. Силовики, проводившие поиски вместе с волонтерами, в январе обнаружили труп женщины, заваленный снегом. Мужчину задержали и доставили в отдел, где провели исследование на полиграфе.