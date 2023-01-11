В свердловский суд доставили предполагаемого убийцу матери пятерых детей

Александру Белюшину готовятся вынести меру пресечения
В Алапаевском городском суде готовятся вынести меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей. Информацию о времени судебного заседания подтвердили в СУ СК по Свердловской области.
«Заседание по мере пресечения начнется в Алапаевском городском суде в 11:00», — сообщили URA.RU в ведомстве. Подсудимого привели в суд.
Белюшина пропала 22 декабря, о чем в полицию сообщил ее муж. Силовики, проводившие поиски вместе с волонтерами, в январе обнаружили труп женщины, заваленный снегом. Мужчину задержали и доставили в отдел, где провели исследование на полиграфе.
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