11 января 2023

В свердловский суд доставили предполагаемого убийцу матери пятерых детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Белюшину готовятся вынести меру пресечения Фото:

В Алапаевском городском суде готовятся вынести меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей. Информацию о времени судебного заседания подтвердили в СУ СК по Свердловской области.

«Заседание по мере пресечения начнется в Алапаевском городском суде в 11:00», — сообщили URA.RU в ведомстве. Подсудимого привели в суд.

Белюшина пропала 22 декабря, о чем в полицию сообщил ее муж. Силовики, проводившие поиски вместе с волонтерами, в январе обнаружили труп женщины, заваленный снегом. Мужчину задержали и доставили в отдел, где провели исследование на полиграфе.

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В Алапаевском городском суде готовятся вынести меру пресечения свердловчанину, подозреваемому в убийстве своей жены Любови Белюшиной, у которой остались пятеро детей. Информацию о времени судебного заседания подтвердили в СУ СК по Свердловской области. «Заседание по мере пресечения начнется в Алапаевском городском суде в 11:00», — сообщили URA.RU в ведомстве. Подсудимого привели в суд. Белюшина пропала 22 декабря, о чем в полицию сообщил ее муж. Силовики, проводившие поиски вместе с волонтерами, в январе обнаружили труп женщины, заваленный снегом. Мужчину задержали и доставили в отдел, где провели исследование на полиграфе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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