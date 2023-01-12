Тюменцы подали на развод спустя сутки после свадьбы

13 января 2023 в 17:31 Размер текста - 17 +

пара решила расстаться на второй день после свадьбы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Тюмени подала на развод со своим супругом на второй день после заключения брака. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По заверению женщины, совместная жизнь с мужем оказалась невозможной. «На второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает ведомство. Супруги не проживали на одной жилплощади и не вели совместное хозяйство. Муж тюменки не хотел расставаться с женой и уклонялся от передачи заявления на расторжение брака в суд.

Жительница Тюмени подала на развод со своим супругом на второй день после заключения брака. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По заверению женщины, совместная жизнь с мужем оказалась невозможной. «На второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает ведомство. Супруги не проживали на одной жилплощади и не вели совместное хозяйство. Муж тюменки не хотел расставаться с женой и уклонялся от передачи заявления на расторжение брака в суд.