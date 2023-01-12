12 января 2023

Тюменцы подали на развод спустя сутки после свадьбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, загс, дворец бракосочетания, тюмень
пара решила расстаться на второй день после свадьбы Фото:

Жительница Тюмени подала на развод со своим супругом на второй день после заключения брака. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По заверению женщины, совместная жизнь с мужем оказалась невозможной.

«На второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает ведомство.

Супруги не проживали на одной жилплощади и не вели совместное хозяйство. Муж тюменки не хотел расставаться с женой и уклонялся от передачи заявления на расторжение брака в суд.

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Жительница Тюмени подала на развод со своим супругом на второй день после заключения брака. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. По заверению женщины, совместная жизнь с мужем оказалась невозможной. «На второй день совместной жизни 42-летняя супруга подала заявление о разводе в мировой суд Калининского судебного района. Свои исковые требования она мотивировала тем, что после заключения брака столкнулась с «непреодолимыми разногласиями во взглядах с супругом и его поведением, угрожающим ее психическому здоровью», — сообщает ведомство. Супруги не проживали на одной жилплощади и не вели совместное хозяйство. Муж тюменки не хотел расставаться с женой и уклонялся от передачи заявления на расторжение брака в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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