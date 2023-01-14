Виктор Шептий встретился с мобилизованными в учебном центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий 15 января встретился с мобилизованными бойцами в учебном центре и поделился с ними боевым опытом. Помимо этого, сенатор рассказал солдатам о льготах и мерах поддержки, которые полагаются им и их семьям. Об этом URA.RU рассказал сам сенатор.

«Было важно встретиться с мобилизованными и поговорить с ними. Получилось комплексное общение. Рассказал о льготах, которые полагаются участнику спецоперации, а также о мерах, предусмотренных для их семей. Важно, что во время таких бесед есть возможность ответить на вопросы наших воинов», — сообщил Виктор Шептий.

Сенатор добавил, что мобилизованные настроены хорошо. «Они успешно прошли обучение. Их больше волнуют семьи», — рассказал Шептий. По его словам, на каждой такой встрече желающие заполняют анкеты, где указывают, какая поддержка нужна их близким. «Сегодня собрали пакет обращений от мобилизованных, думаю, что за пару дней решим вопросы. Очень важно, чтобы они чувствовали, что их семьи окружены заботой», — дополнил сенатор.

«Мы учитываем каждое такое обращение. Хочу выразить отдельную благодарность волонтерам, командам администраций муниципальных образований и депутатам всех уровней, которые оперативно решают обращения солдат», — резюмировал Шептий. В конце своего выступления сенатор пожелал бойцам удачи.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

Фото: предоставлено сенатором Виктором Шептием

Фото: предоставлено сенатором Виктором Шептием