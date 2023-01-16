Bild: глава Минобороны Германии подала в отставку

16 января 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Глава Минобороны ФРГ попросила об отставке в понедельник, уточнили в издании Фото: Алена Полозова © URA.RU Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку. Глава немецкого минобороны попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца отстранить ее от должности. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Кристин Ламбрехт подала в отставку, как было объявлено. Она попросила канцлера Олафа Шольца быть уволенной в понедельник», — пишет издание . Журналисты уточнили, что Ламбрехт хотела покинуть свой пост без лишнего шума, однако ранее немецкие СМИ узнали о ее планах уйти в отставку.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку. Глава немецкого минобороны попросила канцлера ФРГ Олафа Шольца отстранить ее от должности. Об этом сообщает немецкое издание Bild. «Кристин Ламбрехт подала в отставку, как было объявлено. Она попросила канцлера Олафа Шольца быть уволенной в понедельник», — пишет издание. Журналисты уточнили, что Ламбрехт хотела покинуть свой пост без лишнего шума, однако ранее немецкие СМИ узнали о ее планах уйти в отставку.