Под Екатеринбургом за 71 млн рублей продают участок под склад. Фото

17 января 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

На Черняховского располагаются склады многих промышленных компаний Владимир Жабриков © URA.RU На улице Черняховского в Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово выставили на продажу участок площадью 4,95 га за 71 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам участок 4,95 га рядом с аэропортом Кольцово. Получено разрешение на строительство: под строительство производственно-складского комплекса. Готовый проект. Получены техусловия на электричество и газ», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллиона рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу. На участке площадью 4,95 га можно построить склад Фото с сайта "Авито"

На улице Черняховского в Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово выставили на продажу участок площадью 4,95 га за 71 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам участок 4,95 га рядом с аэропортом Кольцово. Получено разрешение на строительство: под строительство производственно-складского комплекса. Готовый проект. Получены техусловия на электричество и газ», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллиона рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу.