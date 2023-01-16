16 января 2023

Под Екатеринбургом за 71 млн рублей продают участок под склад. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветы к 8 марта в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, склад, грузовик, грузоперевозки, грузовой терминал
На Черняховского располагаются склады многих промышленных компаний

На улице Черняховского в Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово выставили на продажу участок площадью 4,95 га за 71 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продам участок 4,95 га рядом с аэропортом Кольцово. Получено разрешение на строительство: под строительство производственно-складского комплекса. Готовый проект. Получены техусловия на электричество и газ», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллиона рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу.

склад
На участке площадью 4,95 га можно построить склад
Фото с сайта "Авито"

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На улице Черняховского в Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово выставили на продажу участок площадью 4,95 га за 71 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито». «Продам участок 4,95 га рядом с аэропортом Кольцово. Получено разрешение на строительство: под строительство производственно-складского комплекса. Готовый проект. Получены техусловия на электричество и газ», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллиона рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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