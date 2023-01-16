Под Екатеринбургом за 71 млн рублей продают участок под склад. Фото

На Черняховского располагаются склады многих промышленных компаний
На улице Черняховского в Екатеринбурге недалеко от аэропорта Кольцово выставили на продажу участок площадью 4,95 га за 71 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».
«Продам участок 4,95 га рядом с аэропортом Кольцово. Получено разрешение на строительство: под строительство производственно-складского комплекса. Готовый проект. Получены техусловия на электричество и газ», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге в районе автовокзала на продажу выставили стейк-бар «Кастанеда» за 37,9 миллиона рублей. Ресторан продают со всем оборудованием, чтобы следующий владелец мог продолжить работу.
На участке площадью 4,95 га можно построить склад
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