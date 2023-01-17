Самую известную свердловскую избу сохранили благодаря продажам

В Екатеринбурге фестиваль «ЧО» собрал деньги для сохранения дома кузнеца Кириллова

По словам руководителя «ЧО» Никиты Харисова, удалось собрать больше денег, чем планировали Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Паблик арт-программа «ЧО» собрала около 50 тысяч рублей, чтобы поддерживать в нормальном состоянии знаменитый резной терем кузнеца Кириллова в селе Кунара под Невьянском (Свердловская область). Это удалось сделать за счет продаж мерча фестиваля. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал руководитель «ЧО» и креативный директор «Атома» Никита Харисов.

«Мы уже отправили 30 тысяч рублей с продаж мерча. Я думаю, что еще 10-15 тысяч соберем и завершим продажи. В общей сложности мы собрали 50 тысяч рублей. Это все не на реставрацию: все-таки изба — объект культурного наследия, это больше для помощи хозяйке, чтобы дом не увядал», — поделился Харисов.

Сумму для памятника архитектуры удалось собрать благодаря продаже фирменных футболок, панам и шоперов с принтом от дизайнера Иры Коротич. При этом команда «ЧО» изначально планировала собрать хотя бы 30-40 тысяч рублей.

В августе 2022 года организаторы паблик арт-программы «ЧО» призывали свердловчан помочь дому кузнеца Кириллова, который требует постоянного ухода. Самобытное здание находится под Невьянском и является объектом наивного искусства. Дом построили в 1967 году — в канун 50-летия Октябрьской революции.