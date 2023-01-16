Мастера завершили роспись главного храма Березников. Фото, видео

17 января 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Православные Березников ждут открытия главного зала храма много лет Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Березниках Пермского края стены и своды Николо-Димитриевского (Никольского) храма украсила роспись. Фото и видео работы мастеров публикует паблик «Березниковский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». «Завершена роспись стен и сводов внутри березниковского Никольского храма. Это замечательная работа живописцев мастерской „Палехский иконостас“», — отмечается в сообщении. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали строить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. Здание уже возвели, но службы проводят во временном помещении, а не в основном зале. Своды храма расписали живописцы мастерской «Палехский иконостас» «Березниковский рабочий» в VK Открытие главного зала стало еще ближе «Березниковский рабочий» в VK

В Березниках Пермского края стены и своды Николо-Димитриевского (Никольского) храма украсила роспись. Фото и видео работы мастеров публикует паблик «Березниковский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». «Завершена роспись стен и сводов внутри березниковского Никольского храма. Это замечательная работа живописцев мастерской „Палехский иконостас“», — отмечается в сообщении. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали строить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. Здание уже возвели, но службы проводят во временном помещении, а не в основном зале.