Православные Березников ждут открытия главного зала храма много лет
В Березниках Пермского края стены и своды Николо-Димитриевского (Никольского) храма украсила роспись. Фото и видео работы мастеров публикует паблик «Березниковский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».
«Завершена роспись стен и сводов внутри березниковского Никольского храма. Это замечательная работа живописцев мастерской „Палехский иконостас“», — отмечается в сообщении.
Николо-Димитриевский храм в Березниках начали строить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. Здание уже возвели, но службы проводят во временном помещении, а не в основном зале.
Своды храма расписали живописцы мастерской «Палехский иконостас»
Открытие главного зала стало еще ближе
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