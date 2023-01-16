16 января 2023

Мастера завершили роспись главного храма Березников. Фото, видео

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Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск, крест, храм, церковь, вера, христианство, купола, религия, православие
Православные Березников ждут открытия главного зала храма много лет Фото:

В Березниках Пермского края стены и своды Николо-Димитриевского (Никольского) храма украсила роспись. Фото и видео работы мастеров публикует паблик «Березниковский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».

«Завершена роспись стен и сводов внутри березниковского Никольского храма. Это замечательная работа живописцев мастерской „Палехский иконостас“», — отмечается в сообщении.

Николо-Димитриевский храм в Березниках начали строить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. Здание уже возвели, но службы проводят во временном помещении, а не в основном зале.

Своды храма расписали живописцы мастерской «Палехский иконостас»
Открытие главного зала стало еще ближе

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В Березниках Пермского края стены и своды Николо-Димитриевского (Никольского) храма украсила роспись. Фото и видео работы мастеров публикует паблик «Березниковский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». «Завершена роспись стен и сводов внутри березниковского Никольского храма. Это замечательная работа живописцев мастерской „Палехский иконостас“», — отмечается в сообщении. Николо-Димитриевский храм в Березниках начали строить в 2010 году, а крест на месте будущего строительства установили еще в 2000-м. Здание уже возвели, но службы проводят во временном помещении, а не в основном зале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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