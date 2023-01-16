Власти Нижневартовска проводят проверку из-за волоса в школьном обеде

Нижневартовские школьники сняли видео с волосом в столовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэрия Нижневартовска проводит проверку из-за видео с волосом в школьном обеде, которое сняли ученики 15 школы. Заместитель директора департамента образования Дмитрий Котов сообщил URA.RU, что инцидент, по предварительным данным, — неудачная шутка подростков.

«По данному факту департаментом образования проводится служебная проверка: просматриваются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются работники школы, проведена беседа с частью детей и их родителей. По предварительным данным, это была неудачная шутка — со слов детей», — прокомментировал Котов.

Видео из школьной столовой опубликовало несколько крупных нижневартовских сообществ «ВКонтакте». Автор в подписи к сообщению добавил, что завуч не отреагировала на волос — сказала, что ученики сами его туда положили. «В школу для разбирательства приглашены родители. Все обстоятельства произошедшего для принятия соответствующих мер реагирования выясняются», — добавил Котов.