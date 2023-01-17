17 января 2023

Куйвашев наградил статусного свердловского силовика

Губернатор Куйвашев наградил главу совета ветеранов свердловского ГУ МВД Ралдугина
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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, куйвашев евгений
Указ Евгения Куйвашева опубликован 18 января

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил председателя совета ветеранов областного ГУ МВД Владимира Ралдугина за заслуги в социальном развитии региона. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Постановляю за особые заслуги в сфере социального развития наградить знаком отличия “За заслуги перед Свердловской областью” III степени Ралдугина Владимира Степановича», – говорится в указе. Документ опубликован 18 января.

Ралдугин возглавляет совет ветеранов свердловского главка МВД и работает с морально-психологическим климатом в соответствующих организациях. Службу в полиции он начинал с инспектора Чкаловского РУВД в Екатеринбурге, затем возглавлял криминалистическое подразделение главка и в 1998 году вышел на пенсию, до этого став заслуженным юристом РФ.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил председателя совета ветеранов областного ГУ МВД Владимира Ралдугина за заслуги в социальном развитии региона. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. «Постановляю за особые заслуги в сфере социального развития наградить знаком отличия “За заслуги перед Свердловской областью” III степени Ралдугина Владимира Степановича», – говорится в указе. Документ опубликован 18 января. Ралдугин возглавляет совет ветеранов свердловского главка МВД и работает с морально-психологическим климатом в соответствующих организациях. Службу в полиции он начинал с инспектора Чкаловского РУВД в Екатеринбурге, затем возглавлял криминалистическое подразделение главка и в 1998 году вышел на пенсию, до этого став заслуженным юристом РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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