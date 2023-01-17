Преподаватель челябинского вуза поверила лжесиловику и потеряла более двух миллионов рублей

Мужчина сумел убедить женщину, что от ее имени выдана доверенность Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске преподаватель ОУВО «Южно-Уральский технологический университет» поверила телефонному звонку лжесиловика и перевела мошеннику 2,2 млн рублей. Об этом URA.RU 18 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Челябинске с 11 по 13 января неизвестный звонил по сотовому телефону преподавателю ОУВО „ЮТУТ“, представившись сотрудником следственного комитета. Мужчина сумел убедить женщину, что от ее имени незаконно выдана доверенность на распоряжение ее банковскими счетами, а ее деньгам угрожает опасность», — заявили в пресс-службе ведомства.

Затем подключились якобы сотрудники Центробанка, которые попросили перевести деньги на безопасные счета. Поверив злоумышленникам, потерпевшая сняла наличные в 1,7 млн рублей, а также оформила кредит на сумму 500 тысяч рублей.

В областном полицейском главке отметили, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят жителям с просьбами помочь в раскрытии преступлений. И не тем более не осуществляют совместных звонков с банками. Подобные совместные звонки должны насторожить, поскольку носят явные признаки мошенничества.

В пресс-службе отметили, что на подобную уловку также попалась дизайнер мебели. Второй потерпевшей также позвонила якобы силовик, которая сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту незаконных попыток оформить кредит на ее имя. Далее также подключились фальшивые сотрудники Центробанка, которые посоветовали дизайнеру быстрее перевести деньги на безопасный счет.

«Обманутая женщина проехала в банк и сняла 1,3 млн рублей. При этом банковский работник, подозревая неладное, спросил о причинах снятия, но следуя советам мошенников, дизайнер ответила, что деньги ей необходимы для приобретения квартиры», — добавили в пресс-службе.