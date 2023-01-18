Молодой пермяк из-за обиды украл у соседа-пенсионера гармонь

19 января 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Большесосновского муниципального округа Пермского края наказан судом за кражу гармони. На суде 21-летний молодой человек пояснил, что пошел на преступление из-за обиды к своему соседу-пенсионеру. На сайте ГУ МВД по Прикамью сообщается, что гармонь была украдена из частного дома в августе 2020 года. «21-летний местный житель заприметил дом в деревне Чернухе, в котором длительное время никто не проживал. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек через подвальное помещение проник в жилище, откуда похитил гармонь в футляре.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Молодой человек пояснил, что на кражу пошел из-за обиды на соседа-пенсионера», — говорится на сайте главка. Украденную гармонь преступник продал в интернете. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 4200 рублей. Однако стражам правопорядка удалось вернуть музыкальный инструмент законному владельцу. Молодого человека признали виновным в краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ.

Житель Большесосновского муниципального округа Пермского края наказан судом за кражу гармони. На суде 21-летний молодой человек пояснил, что пошел на преступление из-за обиды к своему соседу-пенсионеру. На сайте ГУ МВД по Прикамью сообщается, что гармонь была украдена из частного дома в августе 2020 года. «21-летний местный житель заприметил дом в деревне Чернухе, в котором длительное время никто не проживал. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, молодой человек через подвальное помещение проник в жилище, откуда похитил гармонь в футляре.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленника. Молодой человек пояснил, что на кражу пошел из-за обиды на соседа-пенсионера», — говорится на сайте главка. Украденную гармонь преступник продал в интернете. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 4200 рублей. Однако стражам правопорядка удалось вернуть музыкальный инструмент законному владельцу. Молодого человека признали виновным в краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде 350 часов обязательных работ.