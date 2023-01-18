Депутат предложил платить пермякам за сдачу ртутных ламп

Депутат Пермской думы Владимир Молоковских предложил платить людям за сдачу ртутных ламп в специальные пункты. Об этом он заявил на заседании комитета думы по городскому хозяйству. По его словам, это мотивирует пермяков правильно утилизировать опасные отходы.
«Мы просто организуем пункт сбора [ртутьсодержащих ламп], но за это не платят. Мы эту проблему таким образом никогда не решим. [Предлагаю] поставить 50 рублей за каждую лампу, и люди поснимают их там, где они у них есть», — сказал депутат. Он также рассказал, что у его тестя в гараже накопилось уже 20 тысяч ламп.
По словам начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Станислава Баскакова, организовывать для жителей места сбора ламп должны управляющие компании. Депутаты усомнились в эффективности принимаемых мер, а также выразили мнение о низкой информированности населения и недостаточной безопасности контейнеров хранения, представляющих собой ящики с замком.
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Депутат Пермской думы Владимир Молоковских предложил платить людям за сдачу ртутных ламп в специальные пункты. Об этом он заявил на заседании комитета думы по городскому хозяйству. По его словам, это мотивирует пермяков правильно утилизировать опасные отходы. «Мы просто организуем пункт сбора [ртутьсодержащих ламп], но за это не платят. Мы эту проблему таким образом никогда не решим. [Предлагаю] поставить 50 рублей за каждую лампу, и люди поснимают их там, где они у них есть», — сказал депутат. Он также рассказал, что у его тестя в гараже накопилось уже 20 тысяч ламп. По словам начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Станислава Баскакова, организовывать для жителей места сбора ламп должны управляющие компании. Депутаты усомнились в эффективности принимаемых мер, а также выразили мнение о низкой информированности населения и недостаточной безопасности контейнеров хранения, представляющих собой ящики с замком.