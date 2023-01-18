18 января 2023

Школьники пермской деревни построили около точки Wi-Fi сарай для доступа в интернет. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Wi-Fi раздается в деревне бесплатно на улице Фото:

В деревне Проносное Пермского края местные школьники построили себе сарай, в котором собираются для входа в интернет — строение находится рядом с публичной точкой Wi-Fi-доступа, поэтому сигнал там отличный. Шалаш же защищает пользователей от непогоды, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком».

«Жители деревни Проносное Березовского района с численностью населения 319 человек скачали за 2022 год 13 ТБ. Все благодаря балагуше: местные жители так называют самодельный шалаш, который построили школьники, чтобы сидеть рядом с точкой доступа даже в плохую погоду», — говорится в сообщении провайдера, поступившем в редакцию агентства.

Проносное заняло первое место в рейтинге «Ростелекома» интернет-активности среди пермских поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек. Второе место досталось поселку Рейд Осинского района, жители которого скачали более 6,6 ТБ информации. «Бронзу» получила деревня Антонята Карагайского района с годовым трафиком в 6 ТБ.

Точку доступа Wi-Fi от «Ростелекома» обеспечивают зону покрытия сигнала в радиусе до 100 метров. В компании говорят, что ставят их, как правило, около школ, библиотек и больниц. За последние семь лет провайдер установил такие точки в 305 малых населенных пунктах Пермского края.

Сарай находится около уличной точки Wi-Fi

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В деревне Проносное Пермского края местные школьники построили себе сарай, в котором собираются для входа в интернет — строение находится рядом с публичной точкой Wi-Fi-доступа, поэтому сигнал там отличный. Шалаш же защищает пользователей от непогоды, рассказали URA.RU в компании «Ростелеком». «Жители деревни Проносное Березовского района с численностью населения 319 человек скачали за 2022 год 13 ТБ. Все благодаря балагуше: местные жители так называют самодельный шалаш, который построили школьники, чтобы сидеть рядом с точкой доступа даже в плохую погоду», — говорится в сообщении провайдера, поступившем в редакцию агентства. Проносное заняло первое место в рейтинге «Ростелекома» интернет-активности среди пермских поселков и деревень с населением от 250 до 500 человек. Второе место досталось поселку Рейд Осинского района, жители которого скачали более 6,6 ТБ информации. «Бронзу» получила деревня Антонята Карагайского района с годовым трафиком в 6 ТБ. Точку доступа Wi-Fi от «Ростелекома» обеспечивают зону покрытия сигнала в радиусе до 100 метров. В компании говорят, что ставят их, как правило, около школ, библиотек и больниц. За последние семь лет провайдер установил такие точки в 305 малых населенных пунктах Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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