В Пермском крае за год резко выросли цены на школьные тетради

20 января 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Школьные тетради в 2022 году подорожали в полтора раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2022 году в Пермском крае среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали школьные тетради, ювелирные изделия из золота и шампуни. Об этом сегодня на брифинге, посвященном ценообразованию, сообщил руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Наибольший рост мы фиксируем на школьные тетради — в полтора раза, подорожали золотые изделия, шампуни — на 47 процентов. Более чем на 30 процентов у нас идет рост на корма для животных, а также косметику. Что касается холодильников, стиральных машин — там зафиксирован рост на 20 процентов. Туалетная бумага, моющие и чистящие средства — в этом же диапазоне», — сообщил глава Пермьстата. Он также добавил, что цены на определенные категории непродовольственных товаров снизились. На 15 процентов подешевели флеш-накопители, на девять процентов — миксеры, на три процента — телевизоры.

В 2022 году в Пермском крае среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожали школьные тетради, ювелирные изделия из золота и шампуни. Об этом сегодня на брифинге, посвященном ценообразованию, сообщил руководитель Пермьстата Владимир Белянин. «Наибольший рост мы фиксируем на школьные тетради — в полтора раза, подорожали золотые изделия, шампуни — на 47 процентов. Более чем на 30 процентов у нас идет рост на корма для животных, а также косметику. Что касается холодильников, стиральных машин — там зафиксирован рост на 20 процентов. Туалетная бумага, моющие и чистящие средства — в этом же диапазоне», — сообщил глава Пермьстата. Он также добавил, что цены на определенные категории непродовольственных товаров снизились. На 15 процентов подешевели флеш-накопители, на девять процентов — миксеры, на три процента — телевизоры.