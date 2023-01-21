Профессор из Гарварда предрек невероятную бедность в России

Профессор Рогофф: Россия превратится в «гигантский Иран» из-за санкций

21 января 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Профессор из Гарварда Кеннет Рогофф заявил, что антироссийские санкции работают Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные санкции сильно повлияют на экономику России в будущем, стране придется столкнуться с «невероятной бедностью». Такое мнение высказал профессор Гарвардского института, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф. Он предположил, что Россия превратится в «гигантский Иран». «Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — рассказал Рогофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на официальном сайте форума. Профессор подчеркнул, что антироссийские санкции работают. Запад ввел санкции после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение десятого пакета санкций. Она заявила, что проект будет готов к концу февраля и включит ограничения ядерной энергетики.

Западные санкции сильно повлияют на экономику России в будущем, стране придется столкнуться с «невероятной бедностью». Такое мнение высказал профессор Гарвардского института, бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф. Он предположил, что Россия превратится в «гигантский Иран». «Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — рассказал Рогофф на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на официальном сайте форума. Профессор подчеркнул, что антироссийские санкции работают. Запад ввел санкции после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение десятого пакета санкций. Она заявила, что проект будет готов к концу февраля и включит ограничения ядерной энергетики.